Los Mets de Guaynabo fortalecieron su plantilla al adquirir a Brandon Knight en un cambio con los Capitanes de Arecibo por Derrick Williams, confirmó este miércoles el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con el traspaso, Guaynabo sumó a sus filas a un armador que viene de una sólida temporada con Arecibo, donde promedió 19.8 puntos, 4.1 rebotes y 5.7 asistencias por juego. Williams, por su parte, acumuló una media de 14.1 unidades y 5.6 capturas a lo largo de 12 partidos con los Mets.

🔀 CAMIBO: Brandon Knight pasa a los Mets de Guaynabo, Derrick Williams a los Capitanes de Arecibo#LaMásDura pic.twitter.com/J8wPNhklmZ — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) February 18, 2026

Guaynabo también posee los derechos del refuerzo Hassan Whiteside, quien fue compañero de Knight en los Piratas de Quebradillas durante el torneo 2023 del BSN. Whiteside jugó el año pasado con los Cangrejeros de Santurce y se ha mantenido activo en la CBA de China con los Shanghai Sharks.

René Morales, gerente general de los Mets, dijo hace dos meses a Primera Hora que que se encontraba trabajando para concretar el regreso del corpulento centro a la llamada “liga más dura”.

“Estamos en comunicación con él (Whiteside). Él se fue a jugar a China y le va muy bien. La temporada regular de esa liga acaba el 27 de abril, así que es posible que esté para mayo. Hay una alta posibilidad de que venga”, aseguró Morales en ese entonces.

Hasta la fecha, los metropolitanos solo han anunciado a Theophilus A. Pinson Jr. como uno de sus tres refuerzos. Más temprano, el BSN también informó sobre un canje mediante el cual Guaynabo recibió a Eric Ayala y envió a Jorge Torres a los Atléticos de San Germán.

🔀 CAMBIO: Eric Ayala llega a los Mets de Guaynabo, Jorge Torres a los Atléticos de San Germán#LaMásDura pic.twitter.com/wG9CJ7YKMG — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) February 18, 2026

Los Mets jugarán la temporada 2026 como locales en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, debido a remodelaciones que el municipio de Guaynabo le está realizando al Coliseo Mario “Quijote” Morales. El torneo arranca el 21 de marzo.