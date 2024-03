La cuenta regresiva para la temporada 2024 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) que comenzará en abril oficialmente inició.

Los Osos de Manatí tenían en primer turno en el Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso del BSN y la gerencia anunció a Ethan Thompson.

“(Thompson) es un jugador interesante ha estado en la Selección Nacional. Tuvo un buen torneo colegial y también en la G League de la NBA, así que nos podrá ayudar en varias posiciones. Era la mejor selección para nosotros”, expresó Flor Meléndez, gerente general de los Osos que participarán en el BSN por segundo año.

“Tenemos jugadores jóvenes con mucho talento. Si llegan temprano, podemos tener una gran temporada”, agregó.

Los Osos no hicieron selección en la segunda ronda.

Luego, los Santeros de Aguada escogieron a Davon Reed en el segundo turno. La franquicia regresa a la zona oeste de la Isla luego de estar en Fajardo por las pasadas temporada.

“Reed es emocionante para el equipo. No hay secretos que nuestra meta será mejorar día tras día para llegar a donde queremos. No he trabajado con él (Reed), pero la voz es que trabaja duro todos los días y eso es el sueño de todo coach. Juega múltiples posiciones, es atlético que junto a los demás jugadores, será una temporada interesante”, afirmó Omar González, dirigente de los Santeros.

Los Cangrejeros de Santurce tuvieron la tercera y cuarta selección. Primero se fueron con Giovanny Santiago seguido por Kyle Rose.

“Era dos posiciones que nos hacían falta mejorar. Ninguno le tiene miedo al juego físico”, explicó René Morales, gerente general de los Cangrejeros.

Los Gigantes de Carolina, mientras tanto, llamaron a Tory San Antonio.

“Es un canastero aguerrido con el estilo de ‘catch and shoot’. Es un jugador que estuvimos siguiendo”, dijo Héctor Horta, apodado de la franquicia campeones del pasado torneo del BSN.

En la sexta selección, la gerencia de los Criollos de Caguas adquirieron a José Placer. En la siguiente ronda adquirieron a Michael Rivera y a Joe Burgos en los turnos 17 y 18.

“Estamos muy contentos”, dijo John Herrero.

La gerencia de los Indios de Mayagüez aprovecharon el séptimo turno para reclamar a Mathew Lee.

“Nos gusta su temple de juego, como lo lleva y su capacidad para no cometer pérdidas de balón”, indicó Christian Dalmau, dirigente de los Indios. En la siguiente ronda llamaron a Jeffrey Heredia y a Fernando Caballero en los turnos 13 y 15, respectivamente.

“Jeffrey nos ofrece estatura, es atlético y joven. No siempre aparece estatura y hay que aprovecharla. Nuestro plan es mejorar la actuación del año anterior. Es un grupo joven que desea seguir escalando para ver hasta donde podemos”, agregó Dalmau.

Los Atléticos de San Germán, por su parte, escogieron a Kyle McGee, Ismael Valdez y Justin Davis en ese orden.

“Queremos jugadores que puedan ocupar varias posiciones, tener jugadores híbridos que puedan meter el balón porque nuestro coliseo es un paraíso para tiradores”, destacó Javier Gutierrez.

El sorteo de jugadores de nuevo ingreso se llevó a cabo en el estudio de Telemundo. ( daniel alvira )

Los Leones de Ponce también tuvieron dos selecciones de primer ronda. Se fueron con Tyler Hawkins y con Jaylen Colón.

“(Hawkins) es un ‘guard’ versátil puede jugar la posición uno o la dos. Vimos los vídeos de él y es un jugador que nos puede ayudar en el perímetro”, indicó Gabriel Ortiz, gerente general de los ponceños.

En el décimo turno, los Criollos reclamaron a Richard Núñez. Después en la segunda ronda, sumaron a Michael Rivera y a Joe Burgos.

Los Vaqueros de Bayamón seleccionaron a Gerardo Texeira.

“Ha participado en la Liga Puertorriqueña, tiene un juego físico y es el tipo de jugador que no se encuentra todos los días. Aprovechamos la oportunidad”, reaccionó Wilfredo Pagán, gerente general de los subcampeones de la temporada 2023. Dante Traecy también fue reclamado por los Vaqueros.

Los Mets de Guaynabo consumieron en turno 23 para escoger a Manuel Valdez.

En la tercera ronda, los Santeros llamaron a Harold Pérez, los Mets de Joseph Bull y los Capitanes de Arecibo a Jeriel Zayas.

La nueva temporada del BSN comenzará el próximo 3 de abril.