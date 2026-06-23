Los Cangrejeros de Santurce derrotaron el lunes a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el sexto y último enfrentamiento de la temporada regular del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre ambos equipos en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

Así las cosas, la escuadra crustácea, que sufrió un revés el sábado como local ante los propios Gigantes, aseguró la serie particular 4-2.

Con el triunfo, los Cangrejeros mejoran su récord a 16-15, mientras Carolina-Canóvanas cae a 17-14.

En su debut de temporada, Kenneth Faried fue la gran figura de los Cangrejeros con un doble-doble de 23 puntos y 14 rebotes. DJ Wilson añadió 17 unidades y 8 capturas, mientras Ángel Rodríguez aportó 12 puntos y 7 asistencias. En total, seis jugadores de Santurce terminaron en doble cifra.

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Faried regresó a las filas de Santurce en sustitución del importado Davon Jefferson.

Por los Gigantes, Jaylen Nowell lideró con 28 puntos. Tremont Waters añadió 21 tantos y 8 asistencias, mientras Hunter Tyson aportó 21 puntos y 7 rebotes.

George Conditt abrió el marcador para los Gigantes, pero Santurce respondió inmediatamente con una corrida de 7-0.

Los visitantes dominaron gran parte de la primera mitad y se fueron al descanso con ventaja de 52-47.

Carolina reaccionó después del intermedio y tomó ventaja en el tercer parcial. Los Gigantes ganaron el periodo 28-18 y entraron a los últimos diez minutos dominando 75-70.

Sin embargo, Santurce logró ejecutar mejor en la recta final para asegurar la victoria en Canóvanas.

Criollos vs. Mayagüez

En el Coliseo Roger Mendoza, los Criollos de Caguas vencieron a los Indios de Mayagüez para dividir la serie particular de la fase regular a una victoria por equipo.

Caguas mejoró su marca a 19-12, mientras Mayagüez cae a 11-20.

Travis Trice lideró a los Criollos con un doble-doble de 17 puntos y 13 asistencias. Moses Brown registró otro doble-doble de 22 unidades y 10 capturas. Luis Rivera y Joshua Denton añadieron 14 tantos cada uno.

Por los Indios, Tyrell Harrison terminó con 21 puntos y 12 rebotes. Josué Erazo aportó 11 tantos y 10 capturas, mientras José Placer añadió 12 puntos.

Harrison anotó los primeros puntos del encuentro para los Indios, mientras Louis King respondió con un triple para los locales.

Mayagüez dominó el primer parcial 22-21, pero los Criollos respondieron con un contundente segundo periodo de 28-13 para irse al descanso con ventaja de 49-35.

Los Indios reaccionaron en el tercer parcial y redujeron la diferencia a ocho puntos entrando a los últimos diez minutos.

Sin embargo, Caguas cerró el encuentro de manera dominante. Los Criollos ganaron el cuarto parcial 44-24 para despegarse definitivamente.

La acción del BSN continúa este martes con un solo partido en calendario cuando los Capitanes de Arecibo visiten a los Osos de Manatí.