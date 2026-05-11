Los Capitanes de Arecibo vencieron por 101-99 a los Indios de Mayagüez con un dramático canasto de Juan Pablo Piñeiro en tiempo extra el domingo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

La victoria significó la cuarta consecutiva para Arecibo, que continúa invicto en su cancha y mejoró su marca a 12-4, líderes no solo de la Conferencia B sino, además, de la tabla global del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Indios, por su parte, juegan para 8-10 en el cuarto puesto de la Conferencia B.

Cuando restaban apenas 1.4 segundos en el reloj del tiempo suplementario, Derrick Walton encontró a Piñeiro con un pase preciso hacia el lateral. El delantero respondió elevándose para encestar el tiro que definió el encuentro y dejó sin aire a los visitantes.

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Tras un tiempo pedido, Mayagüez intentó una última jugada, pero el balón no encontró destino y el reloj expiró, sellando el triunfo arecibeño.

En el tiempo extra, ambos quintetos intercambiaron canastos sin tregua. Nathan Sobey abrió la prórroga con dos puntos para los Indios y Josué Erazo le añadió unidades de inmediato. Arecibo siguió presionando con aportaciones de Jack McVeigh y Justin Reyes, mientras que Mayagüez respondió con un certero triple de Sobey.

Justin Reyes, asumió protagonismo con cuatro puntos consecutivos que acercaron a los locales, y más adelante McVeigh empató el desafío a 99 con un canasto restando poco más de un minuto. La tensión aumentó cuando Sobey recibió falta con 43 segundos por jugar, pero falló ambos intentos desde la línea de tiros libres. Aun así, los Indios retuvieron la posesión.

Por los Capitanes, el mejor anotador fue Walton con 25 puntos y 11 asistencias. Le siguió Reyes con 23 tantos y Timoty Soares con 22 unidades.

Por los Indios, lideró Sobey con 22 puntos y Tyrell Harrison 20 tantos.

Otro resultado

En el otro choque dominical del BSN, los Santeros de Aguada derrotaron 96-94 a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Con el resultado, Aguada mejoró su récord a 9-8 en el tercer lugar de la Conferencia B, mientras Quebradillas la vio caer a 4-14 en el sótano.