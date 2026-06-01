Los Vaqueros de Bayamón anunciaron este lunes la adquisición del escolta dominicano Jassel Pérez como su nuevo refuerzo de cara al resto de la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

De acuerdo a un parte de prensa del quinteto, Pérez ya se encuentra en Puerto Rico y se integrará de inmediato a los entrenamientos de la escuadra. Su debut está pautado para el miércoles cuando los Vaqueros visiten a los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

“Jassel es un jugador joven, atlético y con mucha hambre de competir. Entendemos que su energía, intensidad y capacidad para impactar ambos lados de la cancha encajan perfectamente con la identidad de los Vaqueros. Estamos entusiasmados con su llegada y confiamos en que será una pieza importante para nuestras aspiraciones esta temporada”, expresó la gerencia de Bayamón en declaraciones escritas.

La llegada del escolta quisqueyano se produce tras las salidas de los importados Jaylin Galloway y Xavier Cooks. Bayamón ocupa el segundo lugar de la Conferencia A con foja de 16-9

Pérez, de 24 años, pertenece a la selección de la República Dominicana, y viene de jugar con el Covirán Granada de la liga ACB de España. Registró 11.3 puntos con 3.8 capturas y 1.8 asistencias por juego.