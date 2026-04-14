En una jornada de alto interés en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), los Criollos de Caguas y los Vaqueros de Bayamón salieron por la puerta ancha, mientras que un encuentro fue pospuesto por condiciones en el tabloncillo.

En Gurabo, los Criollos de Caguas vencieron 105-92 a los Mets de GBO para sumar su tercera victoria consecutiva y mejorar su marca a 5-2, mientras los Mets cayeron a 3-5 y acumulan tres derrotas seguidas.

El juego tuvo cambios de liderato en la primera mitad, con Caguas dominando el primer parcial 25-18, mientras GBO reaccionó en el segundo periodo con un 33-19 para irse al descanso arriba 51-44. Sin embargo, los Criollos cerraron fuerte con un 32-20 en el último cuarto para definir el encuentro.

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Caguas dominó los rebotes 46-39 y anotó 48 puntos en la pintura. Moses Brown lideró con 23 puntos y 16 rebotes, seguido por Louis King con 22 y Travis Trice con 20 y 13 asistencias. Por los Mets, Maxwell Abmas marcó 29 puntos y Ysmael Romero aportó 21.

En Bayamón, los Vaqueros defendieron su cancha al superar 100-85 a los Indios de Mayagüez, rompiendo una racha de tres derrotas y mejorando a 5-4, mientras los Indios siguen con marca de 2-5.

Bayamón tomó control desde el primer parcial 27-22 y amplió la ventaja 56-43 al descanso. En la segunda mitad mantuvieron el ritmo para cerrar con triunfo cómodo. Xavier Cooks lideró con 19 puntos, seguido por Stephen Thompson con 18 y Jaylin Galloway con 17.

Los Vaqueros también dominaron los rebotes 35-25 y recibieron 66 puntos de su banca. Destacó además Javier Mojica, quien escaló posiciones históricas en triples del BSN.

El duelo entre Cangrejeros de Santurce y Capitanes de Arecibo fue pospuesto por humedad en el tabloncillo tras fallas eléctricas. La liga informará la nueva fecha.