El silbato volverá a sonar hoy martes en el baloncesto femenino de la Liga Atlética Interuniversitaria cuando los cuatro mejores quintetos se pongan en marcha en la fase semifinal del torneo.

Las campeonas Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón, las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), las subcampeonas Juanas de la UPR de Mayagüez y las Tigresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) disputarán su pase al Festival Deportivo 2026.

El silbato volverá a sonar este martes con las cuatro mejores quintetas del baloncesto femenino universitario listas para definir quiénes avanzarán a la final de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

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Las campeonas Vaqueras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) de Bayamón, las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), las subcampeonas Juanas de la UPR de Mayagüez y las Tigresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) disputarán su pase al Festival Deportivo 2026.

Los dos equipos ganadores avanzarán a la serie final, programada del 25 al 28 de abril en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, sede principal del evento deportivo universitario.

A continuación, el análisis del director de torneo de la LAI, Jeselky Meléndez:

Primera serie: UPR Bayamón vs. UIPR

Meléndez no dudó en señalar a las campeonas como favoritas.

“La UPR de Bayamón es el equipo a vencer. No conocen la derrota y vienen de ganar el 3x3, guiadas por Abeliz Rodríguez y Franchesca Torres, dos de las mejores anotadoras del torneo. Es un grupo maduro, con muchas jugadoras en su último año”, indicó.

Las Vaqueras dominaron la temporada regular con marca de 12-0 y avanzaron con autoridad en cuartos de final, eliminando a la UPR de Arecibo con victorias amplias (86-46 y 93-43).

Su rival será la UIPR, que terminó cuarta (8-4) y necesitó tres partidos para eliminar a la UPR de Río Piedras (56-51, 51-69 y 50-48).

“La UIPR es un equipo joven, liderado por Alanís Iturrino, que también llegó a la final del 3x3”, añadió Meléndez.

Segunda serie: UAGM vs. UPR Mayagüez

La otra semifinal enfrenta a dos equipos con argumentos sólidos, aunque con trayectorias distintas.

“La UAGM es la sorpresa del torneo. Terminó segunda gracias a un gran trabajo colectivo, con Yeikamarie Jiménez liderando la ofensiva y Heidy Soto dominando los rebotes. Es un equipo peligroso”, explicó Meléndez.

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Las Taínas finalizaron con marca de 11-1 —su única derrota fue ante Bayamón— y avanzaron sin complicaciones en cuartos de final ante la Pontificia Universidad Católica (64-62 y 62-48).

Enfrente tendrán a las Juanas de Mayagüez, subcampeonas y uno de los programas más consistentes.

“La UPR de Mayagüez es un equipo de tradición que vendió caras sus derrotas. Cuentan con Paola Hernández, quien tuvo números de Jugadora Más Valiosa”, sostuvo.

Las Juanas jugaron para 9-3 en la regular y superaron en tres partidos a la Universidad Central de Bayamón (74-58, 54-68 y 73-51).

El Colegio también jugará en la semifinal. ( Suministrada )

Calendario de semifinales

Las semifinales arrancan este martes, con partidos en la UPR de Bayamón y la UAGM, ambos a las 6:00 p.m.

El jueves, las series se trasladarán a la UIPR y la UPR de Mayagüez, en el mismo horario.

De ser necesario, los juegos decisivos se disputarán el viernes.

Las ganadoras avanzarán a la final del torneo, en busca del campeonato del baloncesto femenino de la LAI.

A continuación, el análisis del director de torneo de la LAI, Jeselky Meléndez:

Primera serie: UPR Bayamón vs. UIPR

Meléndez no dudó en señalar a las campeonas como favoritas.

“La UPR de Bayamón es el equipo a vencer. No conocen la derrota y vienen de ganar el 3x3, guiadas por Abeliz Rodríguez y Franchesca Torres, dos de las mejores anotadoras del torneo. Es un grupo maduro, con muchas jugadoras en su último año”, indicó.

Las Vaqueras dominaron la temporada regular con marca de 12-0 y avanzaron con autoridad en cuartos de final, eliminando a la UPR de Arecibo con victorias amplias (86-46 y 93-43).

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Su rival será la UIPR, que terminó cuarta (8-4) y necesitó tres partidos para eliminar a la UPR de Río Piedras (56-51, 51-69 y 50-48).

“La UIPR es un equipo joven, liderado por Alanís Iturrino, que también llegó a la final del 3x3”, añadió Meléndez.

Segunda serie: UAGM vs. UPR Mayagüez

La otra semifinal enfrenta a dos equipos con argumentos sólidos, aunque con trayectorias distintas.

“La UAGM es la sorpresa del torneo. Terminó segunda gracias a un gran trabajo colectivo, con Yeikamarie Jiménez liderando la ofensiva y Heidy Soto dominando los rebotes. Es un equipo peligroso”, explicó Meléndez.

Las Taínas finalizaron con marca de 11-1 —su única derrota fue ante Bayamón— y avanzaron sin complicaciones en cuartos de final ante la Pontificia Universidad Católica (64-62 y 62-48).

Enfrente tendrán a las Juanas de Mayagüez, subcampeonas y uno de los programas más consistentes.

“La UPR de Mayagüez es un equipo de tradición que vendió caras sus derrotas. Cuentan con Paola Hernández, quien tuvo números de Jugadora Más Valiosa”, sostuvo.

Las Juanas jugaron para 9-3 en la regular y superaron en tres partidos a la Universidad Central de Bayamón (74-58, 54-68 y 73-51).