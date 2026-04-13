Las Cangrejeras de Santurce solicitaron este lunes al director del torneo de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), Rafael “Picky” Servera, una reconsideración sobre la anulación de la victoria santurcina en el tercer partido de la serie semifinal A ante las Valencianas de Juncos.

El equipo crustáceo, además, rechazó mediante declaraciones escritas que el sexteto actuó de manera “intencional”, contrario a la disposiciones del juego limpio (fair play).

Según la resolución, Santurce incurrió el pasado viernes en una violación al reglamento al realizar una redesignación de una líbero sin cumplir con los procedimientos establecidos por las Reglas Oficiales de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB, por sus siglas en francés) 2025-2028. El informe establece que el equipo de la capital no utilizó a su segunda líbero registrada ni notificó correctamente al cuerpo arbitral sobre los cambios realizados.

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El Nuevo Día habría informado que la situación reclamada por Juncos se debió al uso ilegal de la líbero Paula Cerame en sustitución de Debora Seilhamer, quien salió del juego por lesión. Cerame no estaba inscrita como líbero en la hoja de anotación.

“Lo ocurrido durante el tercer juego fue una situación reglamentaria compleja, atendida en todo momento con buena fe. Las propias Reglas Oficiales de la FIVB y el Casebook oficial respaldan la actuación de nuestro equipo. La determinación no abordó esos instrumentos normativos y, aun así, concluyó que hubo deshonestidad. Eso no es justo y lo decimos con claridad y sin titubear”, expresó el conjunto en el comunicado.

Las expresiones ocurren luego de que la LVSF declarara ha lugar una protesta presentada por las Valencianas, en la que reclamaron la utilización ilegal de una la jugadora. La determinación provocó la anulación del tercer triunfo de Santurce en la serie y la cancelación del cuarto partido.