Los Criollos de Caguas anunciaron este lunes las firmas de Jan Hernández, Gabriel Cancel y Adalberto Flores como agentes libres, así como la extensión del lanzador zurdo Christian Torres de cara a la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

La escuadra criolla, que estará bajo la dirección de Edwards Guzmán, se convirtió en el tercer equipo de la pelota invernal boricua en mover sus fichas. El pasado viernes, los Cangrejeros de Santurce anunciaron la contratación del agente libre Anthony García; un día más tarde, los Indios de Mayagüez hicieron lo propio al oficializar la firma del jardinero Rubén Castro. El sábado, a su vez, Santurce volvió a sus redes para anunciar los servicios del lanzador Dereck Rodríguez.

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“Este anuncio forma parte de lo que queremos para la nueva edición de los Criollos. Un equipo más balanceado y atlético, añadiendo poder, rapidez y experiencia”, expresó en declaraciones escritas el nuevo gerente general del equipo, Kelvin Colón.

En el caso de Hernández y Cancel formaban parte de los Gigantes de Carolina. Hernández, de 31 años, bateó para .183 con 20 imparables, 13 anotadas y nueve remolcadas.

“Jan Hernández es un guardabosque de gran experiencia, un bateador de poder, pero también se destaca por su defensa y el corrido de bases. Se robó seis bases el año pasado y vamos a ser agresivos en las bases, así que él va a traer ese elemento”, indicó Colón.

“Ahora que ha madurado como bateador, el parque de Caguas (Estadio Yldefonso Solá Morales) lo va a ayudar a mejorar para dar más jonrones, los dobles que puede dar y obviamente la defensa que nos va a brindar jugando en el outfield”, añadió.

Por su parte, Cancel fue productivo en Carolina con 30 indiscutibles, tres jonrones, 22 anotadas y 13 empujadas.

“Gabriel Cancel nos da la versatilidad que queremos. Puede jugar todas las posiciones del infield y además puede jugar el outfield también. Cada año luce mejor”, comentó Colón.

“Una cosa que hizo el año pasado que me gustó mucho fue que se robó 11 bases, y entre la temporada pasada e incluyendo México, se robó 27. Eso es algo que estamos trayendo al juego. Es un jugador que cae en esa visión que tenemos para tener un equipo balanceado y atlético”, sostuvo.

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Flores, de otro lado, militaba con los Cangrejeros, campeones defensores. Durante la pasada campaña, tuvo foja de 1-2, registró una efectividad de 2.37 en 30 capítulos lanzados. Ha sido ganador del premio Lanzador del Año en tres temporadas.

“Adalberto Flores tiene 10 temporadas con efectividad de menos de 3. Es muy querido por los compañeros en el clubhouse, será un líder para nosotros. Vive en el área, quiere estar con nosotros en Caguas, y creo que nos va a ayudar a dar profundidad a la rotación de abridores”, afirmó Colón.

De igual manera, el gerente general valoró como un movimiento importante la permanencia de Torres, evitando que entrara a la agencia libre.

Torres, de 32 años, ostentó una escasa efectividad de 0.54 tras apenas dar paso a una carrera en 16.2 entradas con los Criollos durante la temporada pasada

“Christian Torres es un lanzador zurdo que sabe sacar outs a derechos y zurdos, y ya está probado en situaciones. Tener más lanzadores así es un plus para nosotros”, puntualizó.