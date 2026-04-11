Los Indios de Mayagüez hicieron el sábado su primera movida bajo la nueva era del dirigente Martín “Machete” Maldonado y el gerente general Alex Cintrón al firmar al guardabosques Rubén Castro.

Mayagüez perdió en la agencia libre a Anthony García el viernes, pero sumó a su alineación a un jardinero más joven con la capacidad de batear consistentemente a lo largo de la temporada. El pacto es de tres años, supo Primera Hora .

Castro, de 29 años, promedió .267, con 11 carreras remolcadas y 22 anotadas en la campaña pasada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC).

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Además, fue campeón bate en 2022-23 con RA12 y en 2024-25 con los Cangrejeros de Santurce, donde jugó las últimas dos temporadas de “La Pro”.

“Superfeliz y agradecido con la oportunidad que me dio Mayagüez. Esta vez son nuevos colores en mi uniforme, pero es el mismo deseo de salir a competir y dar lo mejor de mí todos los días”, expresó el guardabosques yabucoeño a este medio.

“Ahora la mentalidad es traer nuevamente el campeonato al oeste e ir a la Serie del Caribe a ganar también”, agregó.

Castro fue una de las figuras que le dio a Santurce su decimoséptimo campeonato en la invernal hace unos meses, pero ahora buscará ayudar a los Indios a recuperar el sitial que ocuparon en 2025, luego de quedar fuera de la postemporada este año.

El toletero anteriormente se desempeñaba como receptor, pero se espera que continúe en los jardines, como en las pasadas temporadas con los Cangrejeros. En estos próximos meses, militará con el Águila de Veracruz en la Liga Mexicana de Béisbol.