Los Cangrejeros de Santurce dieron el primer golpe en la agencia libre 2026 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) tras anunciar este viernes la firma del guardabosques Anthony García.

García, de 34 años, es un dos veces ganador del premio Jugador Más Valioso de la pelota invernal boricua que viene de batear para .265, con cinco cuadrangulares y 21 carreras impulsadas con los Indios de Mayagüez en la temporada 2025-26.

Con esos números, lideró la liga en jonrones y terminó tercero en carreras impulsadas, por lo que Santurce añadió a su roster uno de los bateadores más consistentes disponibles en la agencia libre.

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Una portavoz de los Cangrejeros informó a Primera Hora que el contrato de García es de dos años. El jardinero carolinense tendrá ahora la oportunidad de competir por el campeonato a partir de este año, con una novena capitalina que cuenta con uno de los planteles más sólidos de “La Pro” y que en enero conquistó su decimoséptimo cetro.

Mayagüez, en cambio, tuvo una decepcionante campaña, en la que quedó fuera de la postemporada a un año de proclamarse campeón. Este sería el tercer equipo al que pertenece García en la invernal, ya que formó parte de los Gigantes de Carolina entre 2010 y 2022.

La LBPRC, a su vez, informó que otros peloteros, como Adalberto Flores, Rubén Castro, Dereck Rodríguez, Alex Claudio y Jan Hernández, son agentes libres. Aún no se ha anunciado la fecha que iniciará la temporada 2026-27, pero generalmente el torneo arranca a principios de noviembre.