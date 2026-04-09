Por quinto año consecutivo, la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) dedicará un fin de semana al astro boricua, Roberto Clemente Walker, como parte de la segunda mitad de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Las actividades se llevarán a cabo desde este viernes hasta el domingo.

La FBPR y la franquicia Cariduros de Fajardo presentarán el protocolo oficial de la dedicatoria este viernes a las 7:30 p.m. en el Estadio Concepción Pérez Alberto.

A las 8:00 p.m. será el encuentro de los Artesanos de Las Piedras y los Cariduros. Se transmitirá en vivo por WIPR canal 6.

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Las Piedras es el líder de la sección Este con 7-1 y cuenta con una racha de seis victorias. Mientras, Fajardo ocupa el segundo lugar con 7-4 y ha ganado sus últimos dos compromisos.

“Con este merecido reconocimiento, queremos resaltar la huella que marcó Roberto Clemente en la Federación de Béisbol como jugador de la franquicia Mulos de Juncos para la temporada del año 1952, como dirigente del Equipo Nacional en la Copa Mundial del año 1972 y como amigo de nuestro eterno presidente y siempre recordado, licenciado Osvaldo Gil Bosch”, indicó el presidente de la FBPR, José Daniel Quiles.

La FBPR fue la primera organización que retiró el número 21 de todos sus torneos, desde 1973. Como parte de las actividades de dedicatoria de este fin de semana, se le autorizó a todas las franquicias utilizar el número 21 en sus uniformes.

San Sebastián expone invicto

Los Patrulleros de San Sebastián expondrán su invicto de 12-0, el mejor récord de la temporada.

El Pepino enfrentará una exigente agenda de tres compromisos, comenzando este viernes a las 8:00 p.m. cuando visite a los Navegantes de Aguada en el estadio Guillermo Hernández.

El sábado, San Sebastián volverá a la carretera para medirse a los Tiburones de Aguadilla a las 7:30 p.m. en el estadio Luis “Canena” Márquez. Mientras, el domingo los Patrulleros regresarán a su hogar para recibir a los Libertadores de Hormigueros a las 4:00 p.m. en el estadio Juan José “Tití” Beníquez.