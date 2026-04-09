Cerca de 280 estudiantes participaron ayer miércoles en una jornada deportiva inclusiva celebrada en el Bayamón Baseball Complex, en una iniciativa que destacó el acceso al deporte para personas con diversidad funcional.

La actividad, organizada por la Fundación La Mákina mediante su programa Challenger Baseball, reunió a participantes del Programa de Educación Física Adaptada de la Región Educativa de Bayamón del Departamento de Educación de Puerto Rico.

Durante la mañana, los estudiantes completaron dinámicas educativas y recreativas distribuidas en 15 estaciones, enfocadas en el desarrollo de distintas destrezas. Las actividades fueron dirigidas por el profesor Luis Yonuel Rivera, con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón.

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El evento tuvo como objetivo promover espacios inclusivos y seguros para que los participantes se integren activamente al béisbol, al tiempo que fortalecen su confianza, independencia y habilidades sociales.

“Crear espacios inclusivos es abrir oportunidades donde antes había barreras”, dijo Rivera, director del programa Challenger Baseball. Añadió que la iniciativa busca expandir su alcance mediante alianzas y nuevas propuestas que permitan a más participantes desarrollar su potencial a través del deporte.

Un instructor imparte un consejo a otro de los participantes. ( Suministrada )

La Fundación La Mákina, impulsada por el lanzador puertorriqueño José Berríos, promueve el acceso al deporte como herramienta de inclusión y crecimiento para jóvenes en la isla.

La organización informó que personas o empresas interesadas en auspiciar el programa pueden comunicarse directamente con la fundación.