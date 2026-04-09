Los Ángeles. Manny Pacquiao dejó que el escenario hablara antes de decir una palabra.

En el interior de un gimnasio de boxeo que estuvo vinculado a Floyd Mayweather Jr. en el corazón de Hollywood, Pacquiao pasó por delante de un cuadrilátero parcialmente terminado, señalando las futuras ubicaciones para los sacos pesados y echando un vistazo a una imagen más grande que la vida de su rival que pronto será retirada. El espacio, que abrirá sus puertas este verano, ya luce su nueva identidad: Pacquiao Prime Boxing.

El tiempo añade otra capa.

Pacquiao y Mayweather se enfrentarán de nuevo el 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas, una revancha más de una década después de su combate récord de 2015. En los últimos días, la atención en torno a la pelea se ha centrado en cómo se presentará, con Mayweather describiéndola como una exhibición, mientras que Pacquiao señala los términos que acordó.

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Los representantes de Mayweather no respondieron a las peticiones de comentarios.

“Él sabe lo que firmó”, dijo Pacquiao en una entrevista con The Associated Press esta semana, ofreciendo una visión firme y práctica mientras continúa preparándose para el combate. Se trata de una cuestión de principios para el boxeador filipino, que puso fin a su retiro de cuatro años el año pasado. Mayweather, de 49 años e invicto, regresa tras retirarse hace nueve años.

“Dignidad. Integridad”, dijo Pacquiao, de 47 años. “Eso es lo que importa”.

Cómo responde el equipo de Pacquiao a la disputa contractual

Entre bastidores, la atención se ha desplazado de cómo se describe la lucha a cómo avanza.

Jas Mathur, director general de Manny Pacquiao Promotions y productor del evento, dijo que el combate está anclado en múltiples acuerdos firmados, y que esos términos siguen siendo claros. Dijo que Mayweather era muy consciente

“No uno, ni dos, sino tres acuerdos diferentes”, dijo Mathur. “Los firmamos todos”.

Según Mathur, esos acuerdos describen una pelea profesional, no una exhibición, e incluyen compromisos financieros ya en marcha. Sus comentarios se producen en medio de preguntas más amplias que rodean los planes de Mayweather, incluyendo combates previamente reportados con el excampeón de peso pesado Mike Tyson y contra el kickboxer Mike Zambidis - lo que podría complicar el acuerdo.

“Recibió un anticipo de su cartera”, dijo Mathur. “Todo es blanco o negro”.

Mathur describió la situación como un incumplimiento de contrato, señalando los comentarios públicos que difieren de los términos firmados. Añadió que el asunto se está tramitando por vía judicial, mientras ambas partes trabajan para encontrar una solución.

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“Esto tiene consecuencias”, afirma Mathur.

Pacquiao sigue concentrado. Pero para él, la situación se reduce a claridad y compromiso.

“Lo que firmamos es una pelea real”, dijo. “Sé que él sabe lo que ha firmado. ... Firmamos las dos cosas, y espero que lo cumpla”.

Pacquiao arremete contra Mayweather pensando en su legado

Cuando se le preguntó qué señal daría si el combate no avanza según lo previsto, Mathur no dudó.

“Es un gallina”, dijo.

De pie a su lado, Pacquiao respondió a su manera, soltando un breve “bawk, bawk, bawk” mientras agitaba los brazos, provocando las risas de ambos.

Más allá de los intereses inmediatos de la pelea, Pacquiao también abordó la conversación más amplia en torno al legado, incluyendo cómo se define la grandeza en el boxeo. Se trata de un debate que desde hace tiempo le incluye a él y a Mayweather.

“Ni siquiera me proclamo el más grande”, dijo Pacquiao, que señaló que es el único púgil que ha ganado títulos a lo largo de cuatro décadas. “Dejo que la gente diga quién es el más grande”.

¿Por qué hacerse con el gimnasio de Mayweather y por qué ahora?

Ocupar un espacio que en su día se asoció con Mayweather, especialmente en vísperas de una revancha de alto nivel, conlleva una capa natural de simbolismo. Pero Pacquiao y su equipo enfocaron la decisión desde otra perspectiva.

De pie frente a la imagen de Mayweather -que pronto será sustituida-, Pacquiao describió la nueva dirección del espacio como centrada en el rendimiento más que en la accesibilidad.

Las instalaciones funcionarán como centro privado de entrenamiento para peleadores profesionales, atletas e invitados selectos. Está previsto ampliar el modelo a los principales mercados.

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Mathur señaló la ubicación y la visibilidad como factores clave de la decisión, destacando el volumen de tráfico diario a través del corredor de Hollywood. Al mismo tiempo, sugirió que la oportunidad refleja un cambio de enfoque más amplio vinculado al negocio anterior relacionado con la marca Mayweather.

“Había una oportunidad de construir algo mucho más grande”, dijo Mathur. “Lo estamos viendo de otra manera”.

Pacquiao dijo que quiere crear oportunidades para la próxima generación de luchadores, al tiempo que amplía su huella en el deporte.

“Esta es nuestra pasión”, afirma. “Construir más gimnasios de boxeo y ayudar a desarrollar púgiles”.

Cómo Pacquiao está construyendo más allá del ring

Más allá de la pelea, Pacquiao y su equipo están construyendo con una visión más amplia en mente.

Desde el desarrollo de boxeadores bajo Manny Pacquiao Promotions hasta los nuevos centros de entrenamiento a través del gimnasio de Hollywood, la atención se extiende mucho más allá del cuadrilátero.

Mathur, que colabora con Pacquiao en múltiples empresas, describió una estrategia centrada en el crecimiento a largo plazo, incluidos los esfuerzos para llevar la huella empresarial establecida por Pacquiao desde Asia a Estados Unidos y más allá.

“Manny participa activamente”, afirma Mathur. “Se trata de construir algo más grande”.

Esa visión también incluye empresas de tecnología financiera, entre las que destaca Manny Pay -una plataforma de monedero digital que el equipo está trabajando para expandir internacionalmente- junto con medios de comunicación y productos de consumo vinculados al alcance mundial de Pacquiao.

En un espacio que se está reconstruyendo para lo que viene, Pacquiao avanza centrado. Dijo que el equilibrio entre los negocios y el boxeo sigue estando claro.

“Ambas cosas”, respondió, cuando se le preguntó qué le mueve ahora. “Estamos centrados en esta lucha, y en construir nuestros propios negocios”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.