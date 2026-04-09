Christian Pizarro, Malik Beasley y Montrezl Harrell fueron multados el miércoles por el Baloncesto Superior Nacional (BSN) tras un altercado luego de finalizar el partido del pasado martes entre los Cangrejeros de Santurce y los Atléticos de San Germán en el Coliseo Roberto Clemente.

Según declaraciones escritas de la liga local y tras evaluar la evidencia en video, los tres jugadores fueron sancionados con una multa de $5,000.

Luego del triunfo de Santurce (97-88) Pizarro, de los Atléticos, empujó a Beasley, refuerzo de los Cangrejeros, en el centro de la cancha. Después de ser separados, Harrell, importado de San Germán, sostuvo un intercambio verbal con Beasley.

La resolución dispone que, en cada caso, $2,500 deberán ser satisfechos antes del próximo partido de su respectivo equipo, mientras que los restantes $2,500 fueron diferidos hasta el final de la temporada.

Esa última porción quedará condonada si los jugadores no incurren en nuevas sanciones disciplinarias.

La escuadra santurcina y los Atléticos regresan este jueves al tabloncillo para enfrentarse a los Gigantes de Carolina-Canóvanas y a los Mets de Guaynabo, respectivamente. Ambos conjuntos involucrados jugarán como locales.