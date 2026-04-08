Canóvanas. La alcaldesa Lornna Soto dejó claro el miércoles que su intención es que el Baloncesto Superior Nacional (BSN) tenga una franquicia permanente en Canóvanas a un año del inesperado traslado de los Gigantes a su municipio.

Los Gigantes se vieron obligados a mudarse al Coliseo Carlos Miguel Mangual dos meses antes de que iniciara la temporada 2025 tras el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte, les impidiera jugar en el Coliseo Guillermo Angulo por alegados incumplimientos de contrato.

Este año volverán a tener “Carolina” en su nombre mientras juegan en Canóvanas como locales, tras una inversión del municipio que asciende a $600,000 e incluye la instalación de sillas retráctiles en toda la cancha para eliminar los ‘bleachers’ del segundo piso, así como la ampliación de la capacidad del estacionamiento.

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Con estas mejoras, la cancha ahora tiene capacidad para 4,700 personas y el estacionamiento para 1,200 vehículos, lo que representa un alivio para los fanáticos no abonados que tenían que estacionarse en The Outlet at Route 66 para asistir a los juegos de los Gigantes en el pasado torneo.

Sin embargo, Soto está trabajando para que el regreso del BSN a Canóvanas no sea temporal y que los Gigantes, u otra franquicia, puedan establecerse en el municipio a largo plazo, con una instalación de mayor aforo que estima podría estar lista en 2028 si reciben los fondos solicitados a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Nosotros estamos pensando hacer algo más grande. Posiblemente, tengamos que buscar ayuda federal. Tenemos un margen prestatario de casi $8,000,000. Estamos mirando mucho el modelo que está construyendo Caguas. Es posible que no sea el mismo modelo, pero puede ser similar. Queremos que el BSN se quede aquí”, expresó la primera ejecutiva municipal en una conferencia de los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

“Queremos que nuestra gente de Carolina y Canóvanas sienta que se integraron dos pueblos y creamos un equipo. Nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance y vamos a unir esfuerzos para que la liga se quede fija en Canóvanas, como sucedió con los Indios de Canóvanas”, continuó.

Fanáticos de los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas. ( José Santana / BSN )

Los Indios de Canóvanas desaparecieron en 1991, cuando la franquicia se mudó a Aguada y adaptó el nombre de los Santeros. Durante su tiempo en la llamada “liga más dura”, jugaron como locales en el Mangual entre 1977 y 1991. Además, ganaron dos campeonatos consecutivos en 1983 y 1984. La primera ejecutiva de Canóvanas quiere replicar esa magia que le dieron los Indios a su pueblo con un coliseo que podría albergar hasta 6,900 con las remodelaciones que tiene en mente.

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“Los ingenieros y la oficina de gerencia del proyecto están mitigando porque esto fue un centro que se utilizó durante el huracán María para repartir comida, agua y cisternas. Se convirtió en un almacén donde recibían todos los materiales que estaba entregando FEMA para repartir a los ciudadanos del área este. Lo que estamos estableciéndole a FEMA es que, en caso de que venga otro huracán de categoría cinco, podríamos guardar más alimentos y refugiar ciudadanos con una instalación más grande”, explicó Soto.

“No descartamos que el BSN tenga su propio tablero y nosotros otro. Eso se podría quitar en un huracán y dejar solo el cemento para allí poner 1,000 catres. Todo eso lo estamos defendiendo ante FEMA. Si eso se aprueba, FEMA nos estaría dando ese dinero adicional que podría llegar a los $8,000,000. Si no, nosotros tenemos un margen prestatario con el que consideraríamos hacer un coliseo un poco más grande”, abundó.

Así luce el Coliseo Carlos Miguel Mangual, hogar de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, para la temporada 2026 de BSN. @primerahora pic.twitter.com/7m1OiioyOg — Joseph Reboyras (@Reboyras_) April 8, 2026

La alcaldesa detalló que, con estas mejoras, se instalarían más butacas retráctiles en las áreas laterales de la cancha, al tiempo que se arreglarían los baños y el techo de la cancha. La construcción tardaría unos 24 meses, así que los Gigantes tendrían que buscar un hogar temporero durante dos temporadas. No obstante, Soto tiene esperanzas de que volverían al Mangual una vez terminada la remodelación.

Posible la mudanza permanente a Canóvanas

Por su parte, el apoderado Héctor Horta no se comprometió con un traslado permanente a Canóvanas en una entrevista con Primera Hora . En cambio, se limitó a decir que estaba enfocado en darle a su franquicia su segundo título después de ser barridos por los Vaqueros de Bayamón en los cuartos de final de la campaña anterior.

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“Los planes de inmediato son ganar un campeonato. Ahora mismo ese es mi enfoque: la competencia, porque ya el torneo empezó. Aquí estamos todos remando para el mismo lado. Es una posibilidad (que nos quedemos en Canóvanas). Todo es posible ahora mismo”, admitió Horta.

“Nuestro regreso a Carolina es algo que va a depender de mí al final del día. Eso dependerá de las circunstancias del momento. Ahora mismo estoy enfocado en jugar y bregamos con eso después. Yo no puedo ir para allá ahora. No fui yo el que tomó la decisión”, agregó.

La alcaldesa Lornna Soto, el apoderado Héctor Horta y el dirigente Carlos González. ( alexis.cedeno )

No obstante, Soto reveló en la conferencia que recibió acercamientos de tres personas interesadas en traer una franquicia del BSN a Canóvanas, pero no les dio importancia al ya contar con los Gigantes en su municipio.

“Ya hemos recibido como tres novios que quieren quedarse con el equipo. No lo hemos trabajado porque todavía ellos (Gigantes) están aquí, pero también tenemos gente interesada que está loca por estar aquí. Tenemos tres personas interesadas”, compartió la primera ejecutiva municipal.

Cabe destacar que, con la mudanza de los Gigantes a Canóvanas, la Junta de Directores del BSN congeló la plaza de Carolina por tiempo indefinido.

Los Gigantes fueron el último equipo que comenzó a jugar esta temporada en el BSN por solicitud de Horta debido a que las remodelaciones del Mangual todavía no estaban listas. Este sábado será su primer partido como locales, cuando reciban a los Vaqueros.