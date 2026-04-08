Ángel Rodríguez anotó 22 puntos en su regreso a cancha tras perderse dos partidos por lesión y los Cangrejeros de Santurce vinieron de atrás el martes para derrotar, 97-88, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Roberto Clemente.

Con el resultado, Santurce mejoró a 3-2, mientras San Germán empeoró a 5-2 tras sufrir su segundo revés en línea en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Atléticos, que comenzaron el torneo ganando sus primeros cinco partidos, venían de perder en tiempo extra el pasado sábado ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas. Sin embargo, no contaron con Alexander Hamilton en ambos encuentros.

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Además de Rodríguez, la ofensiva de los Cangrejeros fue liderada por Malik Beasley, quien terminó con 23 unidades, incluyendo cuatro triples, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Por los Atléticos, todos los integrantes de su cuadro regular finalizaron en doble dígito, pero el mejor fue Montrezl Harrell con un doble-doble de 16 tantos y 11 rebotes. Le siguieron Marlon Hargis, con 16 puntos; Georgie Pacheco, con 15; André Curbelo, con 14; y Nick Perkins, con 14.

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Santeros de Aguada frenaron la racha ganadora de los Vaqueros de Bayamón con un arrollador triunfo, 88-70, para desplazar a San Germán de la primera posición de la Conferencia B.

Aguada continuó con su impresionante arranque bajo la dirección de Rafael “Pachy” Cruz al elevar su balance a 4-1. Bayamón, en cambio, cayó a 4-2 después de tener su primera derrota en cinco juegos.

John Brown III lideró la victoria de los Santeros con un doble-doble de 19 unidades y 11 capturas. En causa perdida, Isaiah Palermo anotó 21 tantos.

En el Coliseo Roger Mendoza, los Criollos de Caguas regresaron a la ruta ganadora tras superar, 100-92, a los Osos de Manatí después de perder dos juegos en la carretera.

Con este triunfo, Caguas escaló al tercer puesto de la Conferencia A con marca de 3-2, mientras que Manatí permanece en el quinto puesto con 2-4.

El mejor de los Criollos fue Christian “Cuco” López con 29 puntos, incluyendo cuatro triples, saliendo del banco. Por los Osos, Tyler Cook registró un doble-doble de 33 unidades y 10 rebotes.

La acción del BSN continuará el miércoles, cuando los Leones de Ponce visiten a los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina y los Indios de Mayagüez reciban a los Piratas de Quebradillas en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez.