Tremont Waters se sometió el lunes a una resonancia magnética que descartó daño estructural en su rodilla izquierda después de salir lesionado el pasado sábado en el juego entre los Gigantes de Carolina-Canóvanas y los Atléticos de San Germán, informó el dirigente Carlos González a Primera Hora .

El armador, de 28 años, viene de recuperarse de un desgarre del tendón de Aquiles que lo mantuvo fuera por más de un año y apenas había visto acción en un partido esta temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) antes de lastimarse en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

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“Salió todo negativo en el MRI (resonancia magnética), sólo una molestia que siente en la rodilla. Ya es básicamente fortalecer y seguir trabajando esa rodilla. Está cogiendo terapia. Ahora es esperar a que se le vaya la molestia porque no tuvo ningún daño. Lo que siente ahora mismo es una molestia porque no se le inflamó ni nada”, explicó González a través de una llamada telefónica con este medio.

#BSNPR | 📸 El armador Tremont Waters sale del partido con una aparente lastimadura pero logró pararse, caminar y salir del partido sin ayuda.



¡Pronta recuperación a Mr. Aguas! pic.twitter.com/xv3q1JaQQp — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) April 5, 2026

El técnico de los Gigantes aseguró que, por el momento, desconocen cuándo Waters podrá regresar a cancha, por lo que será evaluado día a día. Previo a su lesión, el base anotó 15 puntos, capturó cinco rebotes y repartió cuatro asistencias en 31 minutos ante los Atléticos. A pesar de perder a su mejor jugador, Carolina-Canóvanas logró acabar con la racha de San Germán con un marcador de 104-97 en tiempo extra.

Sin embargo, Waters no es el único nativo del “calentón” que está fuera por lesión en el inicio del torneo. Los Gigantes tampoco han podido contar con George Conditt IV por un desgarre en la pantorrilla que sufrió durante la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027. Estiman que no estará disponible por un tiempo más prolongado que Waters.

“Ya Conditt empezó a moverse en el proceso de rehabilitación con movimientos que no son nada de explosividad, trabajando en piscina y todo lo que conlleva esa rehabilitación. En cancha, con movimientos explosivos, todavía nada. No tenemos aún fecha (para su regreso). Depende de cómo progrese. No queremos traerlo de nuevo y que se lastime”, compartió González.

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George Conditt IV, al centro, durante la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Con estas dos bajas, Carolina-Canóvanas arrancó la campaña con marca de 1-2, que lo coloca en la sexta y última posición de la Conferencia A de cara a la jornada del martes. Pese a esto, el entrenador aguadillano aseguró que no están contemplando ningún cambio de refuerzos para compensar la limitada estatura de su plantel con la baja de Conditt IV. Actualmente, sus importados son Jaylen Nowell (6’4”), Kristian Doolittle (6’7”) y Hunter Tyson (6’8”).

“Los planes no cambian. Obvio, el juego es diferente. Conditt IV es nuestro centro y nuestro centro suplente, que es Timajh Parker-Rivera, tampoco ha llegado. Nos cambia la ecuación de las posiciones, pero nada. Son cosas que pueden suceder. Es parte del juego y tenemos que buscar la manera de ajustarnos a la realidad de lo que tenemos”, sostuvo el mentor.

“Estamos empezando y confíamos que tenemos el personal necesario para sacar victorias. Sabemos que la liga está bien fuerte y balanceada. Muchos equipos, especialmente en nuestra sección, tienen mucho tamaño en la posición de centro. Esto hará una diferencia notable entre nosotros y ellos, pero, si no tenemos la estatura, tenemos la velocidad”, abundó.

González hizo referencia a los refuerzos de los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas. Bayamón firmó al centro Jamal Sharp, de 7’5” pies, mientras que Caguas trajo a Moses Brown, de 7’2”. El próximo juego de los Gigantes será este jueves contra los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente.