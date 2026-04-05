Tremont Waters sufrió el sábado una aparente lesión en la rodilla cuando restaban tres minutos del cuarto parcial, pero los Gigantes de Carolina-Canóvanas lograron reponerse y acabaron con el invicto de los Atléticos de San Germán al imponerse, 104-97, en tiempo extra en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

El estelar armador de los Gigantes venía de recuperarse de un desgarre del tendón de Aquiles que lo mantuvo fuera por más de un año y apenas había visto acción en un juego esta temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN) antes de lastimarse.

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Waters permaneció varios minutos tendido en el tabloncillo agarrándose la rodilla tras una jugada en transición, pero logró levantarse por su cuenta y doblar la pierna. Después de perder a su estrella por el resto del juego, Carolina-Canóvanas se creció y dominó la prórroga para conseguir su primera victoria en el torneo 2026.

#BSNPR | 📸 El armador Tremont Waters sale del partido con una aparente lastimadura pero logró pararse, caminar y salir del partido sin ayuda.



¡Pronta recuperación a Mr. Aguas! pic.twitter.com/xv3q1JaQQp — La Guerra del BSN (@LaGuerraBSN) April 5, 2026

Los Gigantes ahora poseen marca de 1-1. San Germán, por su parte, permanece en la cima de la Conferencia B con récord de 5-1, el mejor a dos semanas de arrancar la llamada “liga más dura”.

Hunter Tyson fue el mejor de Carolina-Canóvanas con 28 puntos, incluyendo cinco triples, y siete rebotes. Le siguió Jaylen Nowell con 22 unidades. Waters aportó 15 tantos, pero falló 10 de los tiros que tomó. De hecho, no encestó siete de los ocho triples que lanzó.

Los Atléticos, en cambio, tuvieron a tres jugadores con más de 20 puntos: Montrezl Harrell, con 24; André Curbelo, con 23; y Nick Perkins, con 21.

En el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, los Leones de Ponce regresaron a la ruta tras vencer, 102-90, a los Piratas de Quebradillas. Ponce ahora juega para 2-4, mientras que Quebradillas sigue sin conocer la victoria con récord de 0-4.

La ofensiva de los Leones fue liderada por Terence Davis con 22 unidades y ocho capturas. Jezreel “Macho” De Jesús también hizo de las suyas con 21 tantos y nueve asistencias. Por Emmanuel Mudiay fue el más destacado con 29 puntos.

En el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez, los Vaqueros de Bayamón se vistieron de “pillos” al superar, 86-79, a los Indios de Mayagüez para apuntarse su cuarto triunfo al hilo. Con este resultado, Bayamón tiene un balance de 4-1 y Mayagüez continúa pasándola mal con 1-4.

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Jader Crowder condujo la ofensiva de los Vaqueros con 15 unidades, y Renaldo Balkman le siguió con 14. Benito Santiago Jr. tuvo su mejor noche desde que se integró a los Indios al anotar 23 tantos.

En el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, los Mets de Guaynabo resistieron el empuje de los Capitanes de Arecibo y ganaron, 93-91, su primer partido como locales en Gurabo. Guaynabo mejoró su marca a 2-2, mientras que Arecibo empeoró a 3-2.

Jaysean Paige lució en grande por los Mets con 30 puntos, con 15 de ellos conseguidos detrás del arco. Ysmael Romero, por su parte, dominó la pintura con un doble-doble de 25 unidades y 10 rebotes. Jack McVeigh fue el mejor de los Capitanes con 22 tantos, en tanto que Rafael Pinzón añadió 21.

El BSN continuará este domingo con un juego en calendario, cuando los Criollos de Caguas (2-1) visiten a los Santeros de Aguada (2-1) en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.