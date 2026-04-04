Jae Crowder está consciente de la responsabilidad que implica ser un refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, una temporada después de que el trío de Danilo Gallinari, JaVale McGee y Chris Duarte le dieran a la franquicia su decimoséptimo campeonato en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El alero, de 35 años, es el único de los tres importados que anunció Bayamón previo al torneo 2026 que cuenta con una amplia experiencia en la NBA, como Gallinari, McGee y Duarte.

Xavier Cooks solo jugó 10 partidos con los Wizards de Washington en 2022-23, mientras que Jaylin Galloway lo más cerca que ha estado es la G League. Crowder, por su parte, suma 13 campañas en la liga profesional estadounidense.

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Debutó el jueves junto a Jamarion Sharp en la victoria de los Vaqueros, 96-79, sobre los Santeros de Aguada, con una actuación bastante discreta. Solo anotó nueve puntos, incluyendo un triple en cuatro intentos.

Aunque Bayamón lucía más imponente en papel con sus tres importados anteriores, la misión de los máximos campeones sigue siendo repetir la hazaña de 2025, sin importar los jugadores que estén en cancha, y el alero estadounidense no siente presión alguna por ello tras estrenarse en la llamada “liga más dura”.

“Será un reto todas las noches, así hubieran ganado o no el año pasado. Llegaron a la final, así que al menos quieres volver allí y darte la oportunidad. Compartí con JaVale y Gallinari en la NBA. Esos muchachos son verdaderos profesionales, así que yo simplemente vendré todos los días y pondré mi corazón en el trabajo para ayudar al grupo a alcanzar la meta”, expresó Crowder a Primera Hora después del juego.

“No siento presión alguna porque soy un ganador. Me gusta ganar y haré todo lo necesario para ganar. Solo es una meta que estoy destinado a lograr”, abundó.

Jae Crowder, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, durante su debut ante los Santeros de Aguada. ( BSN / Joseph Colón )

Crowder coincidió con McGee en la temporada 2021-22 de la NBA mientras militaban con los Suns de Phoenix, pero nunca tuvo la oportunidad de compartir camerinos con Gallinari. Antes de ser compañero de McGee, tuvo dos apariciones en las Finales de la NBA, con los Suns de Phoenix en 2021 y con el Heat de Miami en 2020. Tanto Phoenix como Miami perdieron y Crowder no pudo ganar el campeonato de la NBA.

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Sin embargo, vio como Gallinari, a los 37 años, capturó su primer cetro como jugador profesional en la campaña pasada del BSN tras más de una década en la mejor liga del mundo. Con una trayectoria bastante similar, el deseo de Crowder es emular al italiano y finalmente poder proclamarse campeón en una liga profesional.

“Es lo mismo (que Gallinari). Sería mi primer campeonato como profesional. Es algo por lo que quiero trabajar. Sería algo bien especial porque esto es baloncesto profesional. Ganar un campeonato es la razón por la que jugamos este deporte. No juegas por estadísticas, al menos yo nunca lo he hecho. Yo juego para ganar, sin importar lo que cueste, así que sería un logro muy importante en mi carrera”, confesó el importado.

Arroyo le prometió una cultura ganadora

Como el resto de los refuerzos de Bayamón, Crowder llegó al BSN tras una propuesta del coapoderado Carlos Arroyo. El canastero conoce a Arroyo a través de amistades mutuas en la organización del Heat. Admitió que la figura del otrora baloncelista puertorriqueño influyó en la decisión de probarse en la “más dura”, aunque también pesó la cercanía de la isla con Estados Unidos frente a otras ligas en el exterior.

“Decidí jugar en el BSN en lugar de otras ligas por dos razones. La primera es que quería estar lo más cerca posible de mi hogar. Tengo una hija adolescente que estoy criando, así que no quería estar muy lejos. La segunda es Carlos Arroyo. He construido una gran relación con él. Hemos estado hablando durante los pasados meses y sentí que era lo correcto”, explicó el refuerzo oriundo de Georgia.

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“Me explicó sus metas y yo quiero ganar un campeonato. Fue una decisión fácil para mí. Con solo hablar con Carlos y explicarle a mi familia lo que había sobre la mesa, lo tuve claro”, añadió.

Jae Crowder, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón, durante su debut ante los Santeros de Aguada. ( BSN / Joseph Colón )

Crowder compartió que Arroyo le vendió la idea de que en los Vaqueros toda movida estaba basada en una cultura ganadora. De inmediato, se comunicó con Gallinari y McGee, quienes le aseguraron que Bayamón trata a sus jugadores con un cuidado similar al de los equipos en la NBA. No obstante, también le advirtieron que el BSN es una liga física y competitiva, donde deberá dar lo mejor de sí en cada partido.

“Es el tipo de reto que disfruto, así que lo acepté. Gallinari y McGee me ayudaron a tomar esta decisión para mí y mi familia”, afirmó el alero.

A lo largo de su carrera en la NBA, Crowder vistió los uniformes de Boston, Dallas, Phoenix, Utah, Milwaukee, Cleveland, Memphis, Miami y Sacramento. Durante ese trayecto, promedió 9.3 puntos, 4.2 rebotes y 1.6 asistencias. Su temporada más productiva fue 2015-16, cuando acumuló una media de 14.2 unidades con los Celtics. La última vez que estuvo en la liga fue en 2024-25, campaña en la que militó solo nueve juegos con los Kings de Sacramento y registró 2.6 tantos por cotejo.

Permaneció por más de una década en la NBA por su habilidad para encestar el triple y defender, un aspecto de su juego que planifica traer al BSN, pese a que está comprometido a asumir cualquier rol que le asigne el dirigente Christian Dalmau.

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“Pienso que puedo hacer de todo un poco también aquí, dependiendo del plan de juego. Le dije al dirigente que estoy dispuesto a hacer lo que sea, incluyendo jugar cualquier posición. No quiero encasillarme en una sola posición. Quiero hacer lo que sea que el equipo necesite de mí, así que estoy intentando aprender jugadas en diferentes posiciones”, aseguró Crowder.

“El ambiente en las Finales de la NBA es una locura. Esa experiencia es lo que quiero traer a todas nuestras prácticas para que nuestro enfoque esté donde debe estar. Creo que la mitad del trabajo para ganar un juego es el enfoque y, una vez logras eso como profesional, el juego se vuelve más fácil. Solo estoy tratando de ayudar a mis compañeros en todo lo que pueda”, continuó.

Crowder tuvo la oportunidad de jugar en la NBA con figuras como Dirk Nowitzki, Dwyane Wade, Chris Paul, Devin Booker y Giannis Antetokounmpo, pero señaló a LeBron James como el mejor jugador con el que ha compartido camerinos, no solo por sus habilidades dentro del tabloncillo, sino también por la filosofía que lo ha llevado a jugar un récord de 23 temporadas en la NBA. Esa experiencia es la que Crowder quiere inculcar en los Vaqueros.

“LeBron James es el mejor jugador con el que fui compañero en la NBA”, contestó el refuerzo. “No es solo por lo que hace en cancha, sino por lo que hace fuera de ella. La manera que cuida su cuerpo, la forma que trabaja todos los días y cómo demanda más de sus compañeros. Es un líder. Me ayudó a saber lo que es un verdadero líder, especialmente en el nivel más alto del deporte”.

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Jae Crowder también se enfrentó a LeBron James en las Finales de la NBA de 2020. ( John Raoux )

Orgulloso de su carrera, pero la NBA sigue siendo una opción

Ha pasado un año desde que Crowder pisó la NBA. Reveló que recibió una invitación para un entrenamiento de pretemporada con una franquicia en agosto, pero no la aceptó, ya que entendía que no estaba listo físicamente tras haber sido operado meses antes. Es una puerta que no ha cerrado, pero tampoco le quita el sueño si no vuelve jamás.

“Si recibo una oferta de nuevo, pienso que podría jugar dos o tres años más. Jugué 13 años en la NBA y tuve una gran carrera. Si pasa, la aceptaré, pero, si no ocurre, estaré tranquilo, cerraré ese capítulo de mi vida y pasaré al siguiente”, indicó el importado.

El próximo partido de Crowder y los Vaqueros (3-1) será este sábado, cuando visiten a los Indios de Mayagüez (1-3) en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez a las 8:00 p.m.