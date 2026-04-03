Con 2:17 minutos restando del primer parcial, Jamarion Sharp entró como sustituto en el juego entre los Vaqueros de Bayamón y los Santeros de Aguada, y recibió una ovación del público en el Coliseo Rubén Rodríguez como si llevara años jugando en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El gigante, de 24 años y 7’5” pies de estatura, fue anunciado el miércoles como el nuevo refuerzo de los Vaqueros ante la indisponibilidad de Jaylin Galloway y Xavier Cooks por la serie final de la NBL de Australia.

Después de no tener importados en los primeros tres juegos del torneo debido a una sanción, los fanáticos de Bayamón estaban emocionados por verlo en cancha y este mostró su habilidad defensiva de inmediato.

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Apenas 17 segundos luego de haber ingresado al partido, los Santeros se fueron en transición y, cuando parecía que Antonio Ralat iba a anotar un cómodo tiro debajo del canasto, apareció Sharp con un tapón que enloqueció a los aficionados. Fue una pequeña prueba de lo que se puede esperar del joven centro este año en la “liga más dura”.

“Todo empezó cuando entré al juego. Todos los fanáticos aplaudieron y eso me hizo sentir bienvenido y querido. Y luego, cuando hice ese tapón, todos se volvieron locos y eso me dio ese impulso extra de energía que necesitaba. Es algo que los fanáticos pueden esperar de mí todas las noches: rebotes y bloqueos”, dijo Sharp a preguntas de Primera Hora después del juego.

El espigado canastero compartió que aterrizó en Puerto Rico el lunes, por lo que solo pudo participar en tres prácticas de los Vaqueros previo al partido contra los Santeros. Como consecuencia, no formó parte del cuadro regular y jugó apenas 9:36 minutos. Terminó la noche con cuatro puntos, al anotar los dos disparos que tomó, y un rebote.

Sin embargo, los fanáticos se llevaron el recuerdo de ese bloqueo, que para Sharp será el primero de muchos con el uniforme de los campeones defensores. Y es que el centro viene de ser nombrado Defensa del Año de la temporada 2025-26 de la G League con los Legends de Texas, equipo filial de los Mavericks de Dallas.

En su segunda campaña con los Legends, Sharp se consolidó como uno de los protectores de aro más dominantes en la historia de la G League al promediar 7.1 puntos, 7.3 rebotes y 3.8 bloqueos por juego. Además, convirtió el 73.5 por ciento de sus tiros de campo, la mejor efectividad en la liga.

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“Quiero traer ese estilo aquí. Será un poco más desafiante porque aquí se juega un estilo más rápido y las reglas son distintas. Pero, de todos modos, mi intención es jugar a ese nivel. Solo espero ser querido por todos y mejorar mi juego en ambos lados de la cancha: ofensivamente y defensivamente”, sostuvo el jugador oriundo de Kentucky.

Jamarion Sharp, refuerzo de los Vaqueros de Bayamón en la temporada 2026 del BSN. ( BSN / José Santana )

Sharp no es el primer refuerzo de 7’0” pies que Bayamón firma. Los Vaqueros utilizaron esta fórmula el año pasado, cuando contrató a JaVale McGee, de 7’0”, y ganaron su decimoséptimo campeonato en el BSN.

McGee dominó la pintura a lo largo del torneo anterior con un promedio de 17.4 puntos y 8.4 rebotes, desempeño que le valió el premio a la Defensa del Año 2025. Llenar el espacio que dejó su ausencia será una tarea difícil, aunque nada es imposible.

“Conozco a JaVale McGee personalmente. Es mi amigo. Sé que tengo zapatos difíciles de llenar, pero mi intención es llenarlos haciendo lo que hice en la G League y ser nombrado Defensa del Año. Mi meta es que los Vaqueros ganen el premio Defensa del Año por dos temporadas consecutivas”, confesó Sharp.

Duelo de gigantes con Moses Brown

No obstante, el nuevo importado de Bayamón no es el único con potencial para ganar el premio de Defensa del Año esta temporada. Los Criollos de Caguas trajeron como refuerzo a Moses Brown, un centro de 26 años y 7’2” pies que en su primer juego dominó a los Cangrejeros de Santurce con un doble-doble de 19 puntos, 10 rebotes y seis bloqueos.

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Brown, de igual manera, militó esta campaña en la G League con los Grand Rapids Gold, así que ya ha enfrentado a Sharp en partidos que el importado de Bayamón describe como intensos y muy competitivos

“Realmente no lo conozco personalmente, pero sería un gran enfrentamiento porque casi nunca me toca jugar contra personas de mi tamaño. Nos enfrentamos en la G League, así que por eso estoy emocionado de jugar contra él nuevamente aquí en Puerto Rico. Esos enfrentamientos fueron increíbles. Era una competencia directa, que es lo que me encanta del baloncesto”, recordó Sharp.

El próximo será este sábado, cuando visiten a los Indios de Mayagüez en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez a las 8:00 p.m., pero jugarán contra los Criollos el lunes, 27 de abril, en el Coliseo Roger Mendoza.