Los Vaqueros de Bayamón fueron castigados este sábado por segunda vez en lo que va de temporada al recibir una sanción de $5,000 por parte del Baloncesto Superior Nacional (BSN) debido a un video que circuló la semana pasada en las redes sociales.

La sanción fue informada por la llamada “liga más dura” a través de un comunicado que no entra en detalle de qué video se trata, pero esta penalidad se debe a un cortometraje satírico de una reunión de apoderados que publicó el locutor Jorge Pabón “El Molusco”.

En cambio, el escrito solo explicó que Bayamón decidió no cuestionar la multa, sin admitir haber participado en la creación del video.

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“Al concluir el proceso disciplinario, los Vaqueros de Bayamón decidieron no impugnar la determinación, sin que ello implique admisión de responsabilidad directa en la creación del contenido”, lee el comunicado emitido esta tarde.

“La franquicia reafirma su compromiso con los valores institucionales del BSN y con sus fanáticos, y enfoca su atención en la competencia en cancha en la temporada en curso”, continúa.

La pieza audiovisual compartida por “El Molusco”, en la que participaron comediantes como Alejandro Gil y René Monclova, alude a cuando se discutió en una reunión de apoderados la penalidad impuesta a los Vaqueros por violar el reglamento sobre el tope contractual colectivo e impuesto de lujo en la pasada temporada del BSN.

Bajo la administración de los coapoderados Eric “Duars” Pérez y Carlos Arroyo, Bayamón sometió un pago indebido al refuerzo Rayjon Tucker en la final de 2025. Tucker se incorporó a los Vaqueros en plena serie contra los Leones de Ponce porque Chris Duarte quedó fuera por lesión.

Su contrato no incluía el reembolso de viáticos ni gastos de transporte y la franquicia hizo un pago que no superó los $4,000, pero fue clasificado como un bono ilegal y desencadenó las sanciones contra la franquicia.

Como consecuencia, los Vaqueros empezaron el torneo 2026 sin sus tres refuerzos durante los primeros tres juegos, pagaron una multa de $50,000 y perdieron todos sus turnos del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027.

Aún así, los campeones defensores están ubicados en la primera posición de la Conferencia A con marca de 3-1, y el jueves debutaron dos de sus importados, Jae Crowder y Jamarion Sharp. Viajarán este sábado al Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez para enfrentar a los Indios de Mayagüez (1-3).