Con la conclusión de la final de la NBL de Australia, los Vaqueros de Bayamón y los Capitanes de Arecibo pronto tendrán en cancha a los refuerzos que habían anunciado para la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Además de Jae Crowder, Bayamón firmó a Jaylin Galloway y Xavier Cooks, ambos provenientes de los Kings de Sídney. Arecibo, en cambio, completará su trío de importados con la incorporación de Timothy Soares, también miembro del quinteto australiano antes mencionado.

Los tres formaron parte del equipo que venció a los 36ers de Adelaide, que se extendió al máximo de cinco juegos, para darle a la franquicia su quinto campeonato en cinco años. Al igual que ellos, otras figuras como Jack McVeigh y Kristian Doolittle decidieron jugar en el BSN después de cumplir sus respectivos compromisos en Australia.

PUBLICIDAD

Esto se debe a que el cierre del torneo australiano es uno de los pocos en el mundo que coincide con el inicio de la llamada “liga más dura”, lo que facilita la disponibilidad de posibles importados.

De hecho, equipos como los Indios de Mayagüez confeccionaron su trío de refuerzos con canasteros de la NBL: Sam Waardenburg, Nathan Sobey y Tyrell Harrison, aunque Sobey y Harrison aún no se han reportado al equipo por trámites de visado.

Del mismo modo que Galloway, Cooks y Soares podrán reportarse pronto a sus respectivas franquicias, otros jugadores estarán disponibles para reforzar a cualquier equipo en busca de mejorar su plantilla en las próximas semanas del BSN. A continuación, una mirada a algunos de los jugadores de la NBL que podrían ser de impacto en la “más dura”:

Kendric Davis

Kendric Davis fue nombrado el Jugador Más Valioso de la final 2026 tras promediar 27.2 puntos, 10.4 asistencias y 2.4 rebotes a lo largo de la serie. También fue el líder en puntos (25.1) y asistencias (7.1 asistencias) del quinteto durante la temporada regular. Con apenas 26 años, protagonizó una intensa batalla con Cotton de la cual se llevó la mejor parte.

El armador, oriundo de Texas, firmó un contrato de una temporada con Sídney en abril del año pasado, luego de una sólida primera campaña en Australia, en la que terminó segundo en la votación para el MVP con Adelaide.

Davis, de 5’11” pies, compartió hace un mes que está en conversaciones con los Kings para una extensión de dos o tres años, lo que podría afectar la posibilidad de que debute en el BSN en 2026. Otros reportes indican que también busca una oportunidad en la NBA después de no ser seleccionado en el Draft de 2023.

PUBLICIDAD

Bryce Hamilton

Los JackJumpers de Tasmania completaron su plantilla de 13 jugadores para la campaña 2025-26 de la NBL con la firma de Bryce Hamilton y resultó ser su bujía ofensiva en el transcurso del torneo.

Hamilton, un escolta de 25 años y 6’4”, solo había jugado fuera de Estados Unidos en Grecia antes de probarse en Australia y terminó entre los 10 mejores anotadores de la NBL. Acumuló una media de 18.2 puntos, 3.3 asistencias y 4.6 rebotes. Al igual que Davis, posee la habilidad de anotar detrás del arco y otras herramientas que lo hacían un jugador difícil de contener.

Hamilton, nativo de California, llegó a un acuerdo de un año con los JackJumpers para la pasada campaña, pero hasta ahora no hay reportes sobre una posible extensión. Esto le dejaría la puerta abierta a algún equipo del BSN interesado en un anotador nato.

Parker Jackson-Cartwright

Parker Jackson-Cartwright es otro jugador que se ha mantenido activo como importado en las pasadas temporadas de la NBL.

El armador californiano, de 30 años y 5’11”, volvió esta campaña al torneo con los Breakers de Nueva Zelanda, luego de pactar un contrato de dos años en junio de 2025. Promedió 17.7 puntos, 7.5 asistencias y 4.5 rebotes con Nueva Zelanda, por lo que tiene la habilidad tanto para anotar como para distribuir.

De llegar al BSN, no sería el primer refuerzo con un acuerdo vigente en Australia, ya que jugadores como Doolittle están actualmente bajo contratos multianuales con alguna franquicia de ese país mientras juegan en Puerto Rico. Jackson-Cartwright tiene también experiencia en Lituania, Turquía, Francia, Alemania, Ucrania y la G League.

PUBLICIDAD

Zylan Cheatham

No todos los equipos del BSN buscan un refuerzo con capacidad anotadora, ya que cuentan con piezas que cumplen con ese rol. Por ello, al momento de firmar un importado, se enfocan en otras áreas en las que su plantilla carece, como los rebotes.

Para esto hay jugadores como Zylan Cheatham, quien dominó la pintura a lo largo del torneo australiano con un doble-doble de 11.8 puntos y 10 rebotes por noche.

Con esa última cifra, el ala-pívot, de 30 años, finalizó la fase regular como líder en capturas, empatado con JaVale McGee. Cheatham se le ha pasado los últimos años jugando también en la B1 League de Japón y en la Bundesliga de Alemania.

Bryce Cotton

Bryce Cotton no logró imponerse ante Davis y Sídney en la final de la NBL, pero sí se quedó con el premio al MVP de la temporada regular. Esta fue la sexta vez que cargó con el galardón y lo hizo después de liderar el torneo en puntos con 25.9 y quedar segundo en asistencias con 7.6 asistencias.

Cotton, de 33 años y 6′0″, debutó en el BSN en 2025 con los Mets de Guaynabo, pero no fue ni la mitad del jugador que es en Australia. Con Guaynabo, registró una media de 17.2 puntos y 5.1 asistencias, pero el quinteto metropolitano nunca lució como un contendiente al campeonato y se quedó fuera de la postemporada.

El armador firmó en mayo de 2025 un contrato de tres años con los 36ers, que según reportes era el más grande en la historia de la NBL con un valor de sobre $1 millón. Casualmente, ese mismo mes sufrió una aparente lesión en la rodilla que limitó sus minutos por el resto de la campaña del BSN.

De esta lista, Cotton es sin duda el que menos probabilidades tiene de jugar este año en la “más dura”, pero fue incluido al tratarse del mejor canastero de la NBL.