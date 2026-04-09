California. Chet Holmgren anotó 30 puntos y capturó 14 rebotes, Shai Gilgeous-Alexander sumó 20 unidades y 11 asistencias, y el Thunder de Oklahoma City aseguró la mejor foja de la temporada regular de la NBA, al doblegar el miércoles 128-110 a los Clippers de Los Ángeles.

Jalen Williams anotó 18 puntos por el Thunder, campeón de la NBA (64-16), que tendrá ventaja de local durante toda la postemporada en su intento por defender el título tras quedar encima de San Antonio (61-19), que marcha con una racha de 18-2 desde febrero.

Kawhi Leonard anotó 20 puntos y Brook López agregó 16 por los Clippers, octavos en la clasificación, que habían ganado siete de nueve compromisos.

Los Ángeles tiene marca de 35-18 desde poco antes de Navidad, pero aun así debe ganar uno de sus dos últimos partidos para extender a 15 temporadas consecutivas con récord ganador la racha de esta franquicia, que en otro tiempo estuvo moribunda.

Los Clippers viajan a Portland el viernes para un partido crucial. El ganador casi con seguridad terminará octavo en la Conferencia Oeste, mientras que el perdedor caerá al noveno puesto, donde necesitará dos victorias en el torneo de play-in para meterse en los playoffs.