Anaheim, California. El bateador designado Jorge Soler y el lanzador Reynaldo López recibieron el miércoles suspensiones de siete juegos cada uno por parte de las Grandes Ligas a raíz de que fueron expulsados tras participar en una pelea la noche previa en el partido entre los Angels de Los Ángeles y los Braves de Atlanta.

Michael Hill, vicepresidente sénior de MLB para operaciones en el terreno de juego, también anunció que los jugadores recibieron multas cuyo monto no fue revelado. Las suspensiones estaban programadas para comenzar con el juego del miércoles, pero quedarán en suspenso mientras cada pelotero apela.

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El cubano Soler conectó un jonrón ante López en la primera entrada del juego del martes por la noche. En su siguiente turno al bate, Soler fue golpeado por una recta de 96 mph lanzada por el dominicano López. En la quinta, Soler se fue contra el montículo después de que López lanzó un pitcheo descontrolado alto y pegado por dentro que rozó el guante del receptor Jonah Heim.

Cuando Soler empezó a caminar hacia el montículo, López levantó las manos mientras ambos se miraban fijamente, antes de que los dos comenzaran a lanzar golpes.

An uncut version of the brawl between the Angels and Braves started by Reynaldo Lopez and Jorge Soler pic.twitter.com/ZAehn0jqY4 — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 8, 2026

“Le pregunté si todo estaba bien y la respuesta que me dio no me gustó”, explicó Soler. “Por eso salí hacia allá”.

El derecho López sostenía la pelota en su mano derecha y la usó para golpear a Soler.

Jugadores y entrenadores salieron en tropel de las bancas y de los bullpens, y el mánager de los Braves Walt Weiss derribó a Soler, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2021 con Atlanta.

“Quiero a Soler. Fuimos compañeros aquí“, dijo Weiss. ”Pero es un hombre grande, y sentí que tenía que tirarlo al suelo porque va a lastimar a alguien. Así que ese fue mi instinto: meterme y tirar a Jorge al suelo, sí, porque venía con todo”.

López y Soler fueron compañeros en los Braves durante la segunda mitad de la temporada 2024.

“Es una lástima la situación y cómo se dieron las cosas”, manifestó López. “De mi parte, nunca hubo intención de golpearlo en ningún momento”.

Atlanta, que ganaba 4-2 cuando el juego fue interrumpido por la pelea, terminó imponiéndose 7-2.

El cuadrangular de dos carreras de Soler en la primera entrada lo dejó con 14 hits en 23 turnos, con cinco jonrones y tres dobles, frente a López.

“Obviamente, tengo buenos números contra él. Después del jonrón y de que me golpearan con un lanzamiento, y luego falló demasiado alto y cerca de mi cabeza”, sostuvo López. ”A este nivel, no puedes fallar así”.