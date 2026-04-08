Willi Castro sacude un jonrón y remolca tres carreras en el triunfo de los Rockies ante los Astros
El boricua pegó tres imparables en la noche del martes para que Colorado sumara su tercera victoria al hilo.
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Denver. El boricua Willi Castro y Mickey Moniak conectaron jonrones de dos carreras y los Rockies de Colorado vencieron el martes 5-1 a los Astros de Houston para ganar su segunda serie esta temporada, algo que el año pasado consiguieron hasta mediados de junio.
Castro bateó tres hits e impulsó tres carreras de Colorado, que ha ganado tres seguidos y tiene marca de 5-6. La campaña anterior, los Rockies consiguieron su quinta victoria hasta el 30 de abril, cuando estaban 5-25 rumbo a un récord de 43-119, el peor de las Grandes Ligas.
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Y el año pasado ganó su segunda serie de la campaña hasta el 16-19 de junio. Los Rockies ganaron los dos primeros juegos de la serie de tres y aseguraron su primera serie de al menos tres juegos contra los Astros desde el 28 al 31 de mayo de 2012.
Kyle Freeland (1-1) permitió una carrera y tres hits en 6.1 entradas. El venezolano Antonio Senzatela ponchó a tres en dos episodios y dos tercios para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas; necesitó apenas 26 lanzamientos y retiró a los ocho bateadores que enfrentó mientras completaba un juego de tres hits.
Mike Burrows (1-2) permitió tres carreras y ocho hits en 5 1/3 entradas.