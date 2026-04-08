Denver. El boricua Willi Castro y Mickey Moniak conectaron jonrones de dos carreras y los Rockies de Colorado vencieron el martes 5-1 a los Astros de Houston para ganar su segunda serie esta temporada, algo que el año pasado consiguieron hasta mediados de junio.

Castro bateó tres hits e impulsó tres carreras de Colorado, que ha ganado tres seguidos y tiene marca de 5-6. La campaña anterior, los Rockies consiguieron su quinta victoria hasta el 30 de abril, cuando estaban 5-25 rumbo a un récord de 43-119, el peor de las Grandes Ligas.

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Y el año pasado ganó su segunda serie de la campaña hasta el 16-19 de junio. Los Rockies ganaron los dos primeros juegos de la serie de tres y aseguraron su primera serie de al menos tres juegos contra los Astros desde el 28 al 31 de mayo de 2012.

Kyle Freeland (1-1) permitió una carrera y tres hits en 6.1 entradas. El venezolano Antonio Senzatela ponchó a tres en dos episodios y dos tercios para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas; necesitó apenas 26 lanzamientos y retiró a los ocho bateadores que enfrentó mientras completaba un juego de tres hits.

Mike Burrows (1-2) permitió tres carreras y ocho hits en 5 1/3 entradas.