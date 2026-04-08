El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) ha dado reportes que Puerto Rico tiene aseguradas un total de 28 plazas para los Juegos Olímpicos Juveniles Dakar 2026, evento que reunirá a atletas entre los 15 y 17 años.

El resultado coloca a Puerto Rico con una representación sólida en el principal evento multideportivo juvenil a nivel mundial.

“Este es un resultado muy significativo para Puerto Rico. Nos permite ver el trabajo que se viene realizando desde las federaciones y nos llena de optimismo. Edición tras edición de estos Juegos Olímpicos Juveniles, la delegación de Puerto Rico continúa creciendo gracias al compromiso de nuestros atletas y al trabajo de nuestras Federaciones Nacionales junto al Departamento de Alto Rendimiento del Copur. Contamos con una nueva generación con gran proyección internacional y en Dakar 2026 nuestro EquipoPUR lo va a demostrar”, expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez.

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Las plazas aseguradas abarcan deportes tanto individuales como de conjunto, con presencia en lucha de playa, skateboarding, voleibol de playa, baloncesto 3x3, triatlón, boxeo, tenis de mesa, natación, balonmano de playa y atletismo.

Entre los eventos clasificados figuran:

Lucha de playa (45 kg femenino, 70 kg masculino, 80 kg masculino)

Skateboarding (street femenino)

Voleibol de playa (femenino)

Baloncesto 3x3 (masculino)

Triatlón (sprint masculino)

Boxeo (60 kg masculino)

Tenis de mesa (individual masculino, individual femenino y dobles mixtos)

Natación (400 metros libre masculino, 50 metros espalda femenino)

Balonmano de playa (masculino)

Atletismo (100 metros masculino, lanzamiento de martillo femenino)

La cuarta edición de los Juegos Olímpicos Juveniles se celebrará del 30 de octubre al 13 de noviembre de 2026 en Dakar, Senegal, marcando un hito al convertirse en la primera vez que el evento se realiza en el continente africano.

En la pasada edición, Buenos Aires 2018, Puerto Rico participó con 22 atletas y conquistó tres medallas: una de plata por Jorge Contreras en lanzamiento de disco y dos de bronce por Jan Moreu en la marcha atlética y Alvin Canales en el boxeo.

Al momento, el Copur no ha destacado los nombres de los atletas clasificados.