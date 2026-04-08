Boston. Jayson Tatum sabía que acabaría ocurriendo. Pero eso no hará que su regreso al Madison Square Garden para el partido del jueves con los Knicks de Nueva York más fácil para él.

“No, la verdad es que no”, dijo Tatum el martes tras la victoria de Boston sobre Charlotte. “Quiero decir, sí, lo he pensado. No, como, emocionado de volver y jugar allí. La última vez que jugué allí, obviamente, fue una experiencia traumática para mí”.

La experiencia, por supuesto, fue cuando lo sacaron de la pista con el tendón de Aquiles derecho roto en el cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Este que los Celtics perdieron contra los Knicks la temporada pasada. La rotura puso fin a la temporada del seis veces All-Star, y la operación del día siguiente le obligó a una rehabilitación de casi 10 meses.

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Terminó el 6 de marzo con su debut en la temporada y una racha de 15 partidos desde entonces que le tiene promediando más de 20 puntos y 10 rebotes con los playoffs a la vuelta de la esquina. Sin embargo, su regreso a Nueva York por primera vez desde que se lesionó le causará cierta inquietud, según reconoció.

“Obviamente, en algún momento supe que tendría que superar ese obstáculo y volver a jugar allí. Así que tendrá que ser este jueves”, dijo Tatum.

Su compañero Jaylen Brown dijo que cree que Tatum está en un buen momento.

“Creo que tiende en la dirección correcta”, dijo Brown. “Mentalmente, posiblemente podría ser algo. Pero para eso están los compañeros de equipo. Le cubrimos las espaldas”.

El entrenador Joe Mazzulla dijo que la forma en que Tatum ha trabajado para volver a estar en forma tanto física como mentalmente son un testimonio de todo lo que ha hecho desde que fue ayudado a salir de la cancha en Nueva York el pasado mes de mayo.

“Creo que todo el proceso, desde el primer día de la operación, le puso en condiciones de hacerlo”, dijo Mazzulla. “La forma en que afrontó todo el viaje y la gente que tenía a su alrededor le pusieron en situación. Creo que donde está ahora, todo va de la mano. ¿Cómo afrontas ese día? ¿Cómo afrontas la recuperación? Cómo ha abordado cada paso del camino que ha tomado. Lo ha hecho con mucho trabajo y diligencia. ... Eso le preparó para estar donde está ahora”.

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Y le guste o no, le ha llevado quizás al paso más importante para sentirse mentalmente de vuelta: volver al lugar del peor día de su carrera baloncestística.

“Es parte de ello”, dijo Tatum. “Decidí volver y jugar y no estoy necesariamente, como, saltarse ciertos juegos. Quiero decir, no puedo jugar back-to-backs en este momento. Pero decidí volver y jugar, así que es otro partido en el calendario”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.