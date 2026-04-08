Pittsburgh. Konnor Griffin está con los Pirates de Pittsburgh para el largo plazo.

El campocorto de 19 años acordó un contrato de nueve años y 140 millones de dólares con los Pirates a primera hora del miércoles, menos de una semana después de que el exseleccionado en primera ronda hiciera su debut en las Grandes Ligas.

El acuerdo, el mayor de la historia del club, incluye cláusulas adicionales que podrían elevar el valor total a 150 millones de dólares.

“El fichaje de Konnor es un compromiso significativo con este equipo, esta ciudad y nuestros aficionados”, dijo el propietario Bob Nutting en un comunicado. “Refleja nuestra creencia en Konnor, en el club de esta temporada y en el futuro de la organización”.

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El acuerdo llega menos de 24 horas después de que el director general Ben Cherington dijera que se daban los “ingredientes” para un pacto a largo plazo.

Los Piratas seleccionaron a Griffin en la novena posición del draft amateur de 2024. Corrió a toda velocidad por el sistema de granjas del equipo, bateando .333 con 21 jonrones, 94 carreras impulsadas y 65 bases robadas. Fue uno de los cortes finales durante el entrenamiento de primavera el mes pasado, y su estancia en Triple-A Indianápolis fue breve.

Pittsburgh llamó a Griffin a las mayores después de sólo una semana, y ha jugado bien en sus primeros partidos. Griffin bateó un doblete remolcador de carrera en su primer partido en las Grandes Ligas contra Baltimore el pasado viernes, y añadió un par de hits, incluido un sencillo de dos carreras, en la victoria por 7-1 sobre San Diego el martes por la noche, que ayudó a los Pirates a conseguir su sexta victoria en siete partidos.

Griffin, que ha dicho en repetidas ocasiones que quiere quedarse en Pittsburgh el mayor tiempo posible, ha impresionado a sus compañeros de equipo con su madurez y sus habilidades únicas.

Paul Skenes, vigente ganador del Cy Young de la Liga Nacional, calificó a Griffin de “gran jugador de liga hasta la médula”, aunque Griffin está haciendo todo lo posible por ignorar la atención que ha rodeado su llegada a un equipo que intenta volver a la relevancia y poner fin a una sequía de playoffs que dura ya más de una década.

“Simplemente ser yo mismo, no intentar hacer demasiado”, dijo Griffin el martes por la noche. “Sólo dejar que el juego me diga la situación. Competir un lanzamiento a la vez y dejar que todo suceda”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.