Madrid. Harry Kane respondió para el Bayern Múnich en su regreso tras una lesión, al anotar un gol y gestar la acción que acabó en el tanto inicial de Luis Díaz, y el conjunto alemán se llevó el martes la victoria 2-1 como visitante ante el Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé descontó para el Madrid después de que los visitantes se habían puesto arriba por dos goles en el estadio Santiago Bernabéu. El veterano arquero Manuel Neuer fue clave para el Bayern con varias atajadas determinantes para que los campeones alemanes conservaran la ventaja en el partido de ida.

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La presencia de Kane estuvo en duda hasta último momento tras perderse el encuentro de la Bundesliga contra Friburgo el fin de semana pasado debido a una lesión de tobillo.

“Sabíamos que venir a Madrid e intentar sacar un resultado siempre es difícil”, dijo Kane a TNT Sports. “Hicimos cosas realmente buenas y podríamos haberlo hecho incluso mejor — quizá en el último pase, la última definición; tuvimos algunas buenas ocasiones. Pero también fue mérito del Madrid”.

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El resultado dejó al Bayern con una ventaja de cara al partido de vuelta en Alemania la próxima semana. Intenta alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2023-24, cuando fue eliminado por el Madrid, que a la postre se consagró para ampliar a 15 su cosecha récord de títulos.

“Estamos vivos, está claro. Estamos a un gol”, señaló el técnico madridista Álvaro Arbeola. “Somos capaces de ganar en cualquier campo”.

Arsenal doblegó 1-0 de visita al Sporting de Lisboa en el otro duelo de cuartos disputado el martes.

Este miércoles, Barcelona recibirá al rival español Atlético de Madrid y Liverpool visitará al campeón defensor Paris Saint-Germain.

Éste es el sexto cruce Madrid-Bayern en fases de eliminación directa en 14 temporadas. El gigante español salió victorioso en cuatro de sus cinco eliminatorias a doble partido desde la temporada 2011-12.

Kane participó en la jugada del primer gol del Bayern, a los 41 minutos, al intercambiar pases con Serge Gnabry, quien finalmente filtró un balón para Díaz dentro del área. El delantero colombiano definió con calma en el mano a mano frente al arquero Andriy Lunin, haciéndolo con un disparo raso.

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Kane firmó el segundo de los campeones de Alemania en el arranque de la segunda parte con una buena volea de primera desde la frontal del área, clavando un remate al ángulo. Fue el undécimo gol del delantero inglés en la Liga de Campeones, con el que igualó su mejor temporada goleadora en el torneo europeo. Terminó con 11 goles en 2024-25.

Manuel Neuer and David Raya in those quarter-final first legs 🤯



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Desde el inicio de la temporada 2024-25, Kane ha marcado 22 goles en la Liga de Campeones, la mayor cifra de cualquiera.

Mbappé anotó a los 74 al encontrar la red desde corta distancia tras un centro raso milimétrico de Trent Alexander-Arnold.

El astro francés suma 20 goles en la Champions desde el inicio de la temporada 2024-25.

Mbappé lidera la tabla de goleadores esta temporada con 14 tantos, el doble de lo que totalizó el delantero la campaña pasada. Está a tres goles del récord en una sola edición de la Liga de Campeones, logrado por Cristiano Ronaldo con el Madrid en 2013 -14.

Vinícius Júnior tuvo una de las mejores ocasiones del Madrid en un mano a mano con Manuel Neuer a los 61, pero el delantero brasileño no pudo superar al arquero del Bayern y su intento dio en la parte exterior de la red. Unos minutos después, Neuer —soberbio con nueve atajadas en total y elegido el jugador del partido — se lanzó a su derecha para realizar una buena parada ante un disparo de Mbappé.

Neuer ya había realizado dos paradas difíciles para evitar que el Madrid encontrara el gol en el primer tiempo, en otros intentos de Mbappé y Vinícius.

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“Tuve la sensación de que estaba en muy buena forma y lo necesitábamos — no sólo por su experiencia, sino por su calidad”, dijo el técnico del Bayern Vincent Kompany sobre Neuer, de 40 años. “Reaccionó en momentos muy difíciles de este partido. Con su ritmo de trabajo en los entrenamientos, no me sorprende”.

El defensor del Madrid Álvaro Carreras despejó sobre la línea un remate de Dayot Upamecano en el primer tiempo.

Fue un mal control de Carreras cerca del mediocampo lo que derivó en el segundo gol del Bayern.

“Salimos para el segundo tiempo y ellos marcaron de inmediato”, dijo el defensor del Madrid Antonio Rüdiger. “Diría que le regalamos al Bayern sus dos goles aquí. Tenemos que hacerlo mejor”.

El Bayern sucumbió ante el Inter de Milán en los cuartos de final la temporada pasada. El Madrid fue eliminado por el Arsenal en cuartos de la edición anterior.

El club bávaro está invicto en sus últimos 14 partidos en todas las competiciones, con 12 victorias. El Madrid venía de una derrota 2-1 en Mallorca el sábado que dañó sus aspiraciones al título de La Liga.

“El gol nos da esperanzas, no va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid”, advirtió Arbeloa.