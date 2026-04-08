Los Patrulleros de San Sebastián mantuvieron su invicto y los Próceres de Barranquitas salieron de su mala racha en la jornada de juegos reasignados del martes en la Liga de Béisbol Superior Doble A.

San Sebastián, único equipo que no ha conocido la derrota en lo que va de torneo, mejoró su marca a 12-0 al apabullar vía blanqueada 13-0 a los Petateros de Sabana Grande.

Joshua Torres lució dominante en los primeros seis episodios para llevarse la victoria, con 11 ponches y apenas un hit permitido. Completaron la labor monticular los relevistas José Cruz Molina, Julián Ramírez y Oscar Rivera.

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A la ofensiva, Bernard Peña y Gaby Martínez conectaron cuadrangulares. Además, Jesús Tavárez remolcó tres carreras y César Morillo bateó de 6-4, con dos impulsadas y tres anotadas.

Los pepinianos continúan al frente de la sección Noroeste, mientras los Petateros juegan para 7-8 en el Suroeste.

Por su parte, los Próceres dieron señales de recuperación al imponerse 10-6 sobre los Brujos de Guayama, luego de una cadena de seis derrotas. El encuentro se definió en la séptima entrada, cuando Barranquitas fabricó cuatro carreras.

Alex Valcárcel se apuntó la victoria en relevo con una entrada trabajada y Héctor Rodríguez consiguió el salvamento. Glenn Santiago y Luis Álvarez impulsaron dos carreras cada uno.

Por Guayama, Edison Mora bateó de 3-3 y elevó su promedio ofensivo a .517, el mejor del torneo. Su compañero Yadier López, quien batea para .500, no vio acción en el encuentro.

Barranquitas está quinto en la sección Central con 4-10 y Guayama juega para 7-8 en el tercer puesto, compartido con los Maratonistas de Coamo y Potros de Santa Isabel.

Por segunda fecha consecutiva, el juego entre Loíza y Las Piedras fue suspendido por lluvia y reasignado para este miércoles a las 7:30 p.m. En otros compromisos, Yauco jugará en Cabo Rojo, Aibonito en Caguas y San Lorenzo en Patillas.