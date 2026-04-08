Miami. Anthony Bender hizo un lanzamiento descontrolado que empató el juego con dos outs en la novena entrada, después de que Cincinnati sacó del juego a Sandy Alcántara, y los Reds doblegaron el martes 6-3 a los Marlins de Miami.

Nathaniel Lowe conectó un sencillo que significó la ventaja al encender una décima entrada de cuatro carreras, para que los Reds extendieran a cinco su racha de victorias.

Matt McLain conectó dos dobles y remolcó dos carreras por Cincinnati, que mejoró a 5-0 como visitante y que, con una marca global de 8-3, igualó su mejor inicio desde 2011.

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Alcántara llevaba una blanqueada de dos hits al llegar al noveno capítulo y no había permitido carreras en 24 entradas esta campaña. Miami lo respaldó con rodados productores de sus compatriotas dominicanos Otto López y Heriberto Hernández en la segunda entrada ante Andrew Abbott.

McLain pegó un doble con un out en la novena, el dominicano Elly de la Cruz recibió una base por bolas y Bender entró a relevar. Los Reds concretaron un doble robo, Sal Stewart elevó de sacrificio y el lanzamiento descontrolado de Bender le significó su segundo salvamento desperdiciado.

Lowe conectó un sencillo para poner el 3-2 en la décima ante Calvin Faucher (1-1). McLain pegó un doble de dos carreras y De la Cruz añadió un rodado impulsor para ampliar la ventaja a 6-2.o.

El boricua Emilio Pagán (1-0) otorgó dos bases por bolas en la novena y salió de un atasco con corredores en segunda y tercera y un out al ponchar al dominicano Agustín Ramírez y retirar a Jakob Marsee con un elevado.