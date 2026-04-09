Los Ángeles. Davey Lopes, miembro de la plantilla de los Dodgers de Los Ángeles en los años 70 y 80 y uno de los mejores ladrones de bases del béisbol, falleció el miércoles. Tenía 80 años.

Los Dodgers fueron informados de su muerte por su ex esposa, Lin Lopes. Ella dijo al equipo que Lopes padecía Alzheimer y Parkinson y murió en un hospital de East Providence, Rhode Island, su ciudad natal.

Lopes fue cuatro veces All-Star durante sus 10 años con los Dodgers. Jugó en cuatro Series Mundiales, ganando el campeonato de 1981. Tiene el récord de la franquicia de más partidos jugados en segunda base, con 1,134. Sus 1,145 partidos bateando como primera base son los segundos en la historia de la organización después de Maury Wills (1,279).

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Lopes tenía 27 años cuando debutó en la MLB el 22 de septiembre de 1972.

La temporada siguiente, Steve Garvey, Bill Russell, Ron Cey y Lopes comenzaron el primero de 8 años y medio consecutivos empezando juntos en el infield.

Lopes se consolidó como uno de los robadores de bases más prolíficos del béisbol. Robó 418 bases como Dodger, el segundo mejor total de su carrera en la historia de la franquicia por detrás de Wills (490). Lopes ostenta el récord de la franquicia con un 83.1% de aciertos en su carrera (un mínimo de 100 robos).

El 4 de agosto de 1974, Lopes se convirtió en el primer Dodger desde Wills en robar cuatro bases en un juego, y 20 días después, empató el récord de la Liga Nacional con cinco robos contra los Cardenales. En 1975, Lopes registró un récord de 28 robos consecutivos sin ser atrapado.

Lideró las mayores en 1975 con 77 robos y la Liga Nacional en 1976 con 63. En 1978 robó 45 bases en 49 intentos. En 1978, robó 45 bases en 49 intentos.

En 1978, Lopes protagonizó las mejores Series Mundiales de su carrera, empezando con dos jonrones en el primer partido contra los Yankees de Nueva York. También ganó un Guante de Oro esa temporada.

Tras dejar los Dodgers, jugó para los Oakland Athletics (1982-84), los Chicago Cubs (1984-86) y los Houston Astros (1986-87). Robó 557 bases en su carrera (26º en la historia de la MLB) y bateó .263 en 1.812 partidos de temporada regular, con 155 jonrones, 614 carreras impulsadas, 232 dobles y 50 triples.

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“Fue uno de los mejores competidores con los que tuve el privilegio de jugar en Chicago, y contra los que jugó cuando estaba con los Dodgers. RIP, amigo mío”, publicó en X el cinco veces campocorto All-Star Larry Bowa.

Tras su etapa como jugador, Lopes dirigió a los Milwaukee Brewers entre 2000 y 2002. Fue entrenador de los Orioles, Padres, Nacionales, Filis y Dodgers.

Ganó una segunda Serie Mundial como entrenador de primera base de los Phillies.

Ruben Amaro Jr., asistente del gerente general en ese equipo campeón de 2008, publicó en X: “Davey Lopes, el mejor entrenador de robo de bases que hemos tenido. Y un gran robador de bases por derecho propio. Me entristece mucho su muerte. Gracias, Davey, por alegrarnos a todos. RIP”.

Lopes regresó a los Dodgers como entrenador de primera base de 2011 a 2015. Pasó sus dos últimas temporadas en las mayores como entrenador de primera base de los Nationals entre 2016 y 17.

A Lopes le sobreviven sus hermanos Patrick y John, y sus hermanas Jean, Judith, Mary y Nina.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.