Las Cangrejeras de Santurce se robaron el segundo partido de la semifinal A de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) al superar el miércoles en cuatro parciales a las Valencianas de Juncos en el Coliseo Rafael G. Amalbert.

Así las cosas, el sexteto santurcino se colocó a mitad de camino en esta serie al mejor de siete partidos. El primero en alcanzar cuatro victorias avanzará a la final. La serie continúa este viernes con el tercer duelo en el Coliseo Roberto Clemente a las 8:12 p.m.

Los marcadores del triunfo fueron 25-21, 25-13, 20-25 y 25-22.

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Las ofensiva cangrejera fue lidera por Tamara Otene con 18 puntos. Le siguió Andrea Rangel con 14 unidades, Neira Ortiz y Kara McGhee con 13 tantos cada una, y Helena Grozer con 11.

Por Juncos, Haley Bush brilló con 24 puntos.

En el cuarto parcial, con Santurce dominando el partido dos sets por uno, las Valencianas tomaron ventaja en el segundo tiempo técnico 16-14, aprovechando un error en el servicio de Grozer. Luego ampliaron la delantera 18-15 tras un ataque ilegal en la malla por parte de las Cangrejeras.

Sin embargo, Santurce reaccionó con un avance de 4-0, incluyendo un potente remate de Otene por la zona cuatro para tomar el comando 19-18.

Hubo un empate adicional a 19, pero Otene volvió a la carga con dos puntos consecutivos para colocar a las Cangrejeras arriba 21-19.

Santurce llegó al punto de set 24-22 con un bloqueo de McGhee sobre Bush. un error ofensivo de Kelly Sánchez por Juncos selló la victoria.

El sexteto de la capital dominó 59-46 en ataques, 10-7 en bloqueos y 23-18 en asistencias. Juncos fue superior 84-81 en defensas y 43-38 en pases.

La semifinal B entre las Criollas de Caguas y las Leonas de Ponce iniciará el viernes en el Coliseo Roger Mendoza a las 8:20 p.m.