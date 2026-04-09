Canóvanas. Tal vez no haya alguien más frustrado con el inicio de temporada de los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) que George Conditt IV.

De cara a la jornada del jueves, los Gigantes aparecen en la sexta y última posición de la Conferencia A con marca de 1-2, luego de comenzar el torneo sin su centro titular y perder a Tremont Waters en apenas su segundo juego por una lesión en la rodilla izquierda.

Ambas son bajas duras para Carolina-Canóvanas, cuya gerencia había planificado arrancar la campaña con ambos estelares canasteros por primera vez desde 2023, año que conquistaron su primer campeonato en la llamada “liga más dura”.

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Aunque ambos están “día a día”, el dirigente Carlos González y compañía tendrán que encontrar la manera de ganar sin sus mejores jugadores en sus próximos partidos para evitar hundirse aún más en el sótano de su conferencia.

“De todas las personas, creo que soy la más frustrada con esto. Tengo que sentarme en el banco y ver a mis compañeros jugar sin mí. Es frustrante saber que no puedo estar ahí ayudándolos, pero al final del día tengo que mantenerme saludable. Si juego sin estar listo, estaría perjudicando al equipo en lugar de ayudarlo y no queremos eso”, expresó Conditt IV a Primera Hora antes de una práctica de los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

El pívot, de 25 años y 6’11” pies, sufrió una distensión en la pantorrilla de grado dos el pasado 26 de febrero durante el juego entre Puerto Rico y Canadá en la segunda ventana clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo de la FIBA 2027.

Desde entonces, ha estado trabajando en su rehabilitación y había podido practicar en cancha con el resto de sus compañeros hasta el jueves, cuando González impartió una sesión abierta al público en Canóvanas.

“(La pantorrilla) se está fortaleciendo. El dolor ha ido disminuyendo cada día más. Con una distensión en la pantorrilla, lo único que sientes es ese tirón. Siempre que caminas hay un pellizco y un tirón, pero eso ya ha desaparecido. El trabajo de fortalecimiento que hemos estado haciendo ha dado muy buenos resultados y ahora solo tratamos de tomarlo día a día. No quieres apresurar estas cosas porque es algo que está muy cerca de un ligamento vital como el Aquiles, y no quieres arriesgarte con algo así”, compartió el centro.

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George Conditt IV, al centro, durante la segunda ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027. ( Carlos Rivera Giusti/Staff )

Conditt IV se perdió la mayor parte de la pasada temporada del BSN por su compromiso con el Gran Canaria en la Liga ACB de España y solo pudo ver acción en los cuartos de final contra los Vaqueros de Bayamón. Los Gigantes fueron barridos en cuatro partidos, y Conditt IV se vio superado por el refuerzo JaVale McGee al promediar solo nueve puntos y cinco rebotes a lo largo de la serie.

Sin su centro titular, Carolina-Canóvanas es el equipo que más puntos anota por juego en lo que va de campaña con 102.7, pero también es el que más permite con 103.3 y el que menos captura rebotes, con un promedio de 30 por partido.

Esto refleja lo mucho que le hace falta al conjunto del “calentón” un hombre grande que proteja la pintura en un torneo donde varios equipos cuentan con figuras de 7’0” o más en sus plantillas. No obstante, Conditt IV confía que, con Waters y él saludables, los Gigantes tienen la capacidad para ser uno de los mejores equipos del BSN este año.

“Con Tremont y yo saludables, podemos ser un equipo élite. Ahora mismo no tenemos un centro. Tenemos a (Chris) Gaston, que está haciendo un gran trabajo con lo que puede, pero pienso que solo debemos tomarnos nuestro tiempo con todo. Cuando regrese, seremos un gran equipo”, aseguró el canastero.

“Los equipos no quieren ser buenas al principio de la temporada. Viene bien ser un buen equipo en el inicio del torneo, pero es mejor ser un buen equipo al final”, continuó.

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Tremont Waters (derecha) y George Conditt IV en la caravana de campeonato de los Gigantes de Carolina en 2023. ( David Villafane/Staff )

Al estar ambos “día a día”, Conditt IV podría regresar en cualquiera de las próximas jornadas, mientras Waters avanza en la misma fase tras una resonancia magnética que descartó daño estructural en su rodilla izquierda. De hecho, el armador estuvo el jueves tirando un par de canastos en el Mangual después de concluir la práctica del equipo.

El próximo partido de los Gigantes será esta noche, cuando visiten a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente a las 8:00 p.m.