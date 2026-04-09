Nueva York. El salario promedio de las Grandes Ligas aumentó 3.4% el día inaugural hasta un récord de $5.34 millones de dólares, según un estudio de The Associated Press, y los Mets de Nueva York encabezaron el gasto al inicio de la temporada por cuarto año consecutivo.

El jardinero de los Mets Juan Soto es el jugador mejor pagado por segunda temporada consecutiva, con $61.9 millones, y le siguió el jardinero de los Yankees Cody Bellinger, con $42.5 millones.

El lanzador de Filadelfia Zack Wheeler y el tercera base de los Mets Bo Bichette empataron en el tercer puesto con $42 millones. El primer base de Toronto Vladimir Guerrero Jr. fue quinto con $40.2 millones, apenas por delante del jardinero de los Yankees Aaron Judge, con $40 millones.

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La nómina de los Mets, de $352.2 millones , quedó apenas por debajo del récord de $355.4 millones que establecieron en 2023 y subió desde los $322.6 millones del año pasado. El total de los Mets es más de cinco veces el de Cleveland, el equipo que menos gastó, con $62.3 millones.

Los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo, fueron segundos con $316.6 millones, por debajo de los $319.5 millones del año pasado. El total de los Dodgers sería de $395.2 millones si los acuerdos de nueve jugadores con dinero diferido no se hubieran descontado a valor presente. Los Mets tienen acuerdos con dinero diferido con apenas tres jugadores y su total sería de $360 millones sin aplicar el descuento.

El promedio de MLB, de $5,335,966 dólares, aumentó desde $5,160,245 al inicio de la temporada pasada y ha subido un 28% bajo el convenio colectivo de cinco años que vence en diciembre, un promedio de 5.6% anual.

Los cinco mayores gastadores no cambiaron respecto del año pasado: los Yankees fueron terceros ($297.2 millones), seguidos por Filadelfia ($282 millones) y Toronto ($269 millones).

Seis clubes tuvieron nóminas de $250 millones, frente a cuatro; y 10 equipos tuvieron nóminas de $200 millones, un aumento desde nueve.

Ocho equipos estuvieron por debajo de $100 millones, frente a cinco.

Detroit tuvo el mayor incremento: subió $64.2 millones hasta $206.7 millones tras firmar al lanzador Framber Valdez, volver a firmar a Gleyber Torres con una oferta calificada y otorgar un gran aumento al as Tarik Skubal mediante arbitraje. Atlanta aumentó $44.1 millones, y los Cubs de Chicago, Toronto y los Mets, poco menos de $30 millones.

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Minnesota recortó la nómina en $46.3 millones desde el día inaugural del año pasado hasta $96.5 millones.

San Luis redujo su nómina del día inaugural de $141.5 millones a $100.4 millones. El gasto de los Cardinals incluye $44 millones que está pagando a Arizona y Boston como parte de canjes para deshacerse de Nolan Arenado, Sonny Gray y Willson Contreras, además de poco menos de $3.4 millones para Arenado como el valor presente de un bono de asignación de $6 millones que originalmente había sido dinero diferido adeudado en su contrato y que sigue siendo pagadero por los Cardenales en 2040 y 2041.

Otros equipos con grandes recortes incluyeron a los Guardians ($40.2 millones), Texas ($37.3 millones) y Washington ($23.3 millones).

Las nóminas incluyen a los 942 jugadores en los rosters del día inaugural y en las listas de lesionados. No incluyen a jugadores en la lista restringida, como Emmanuel Clase y Luis Ortiz, lanzadores de Cleveland; Jurickson Profar, jardinero de Atlanta; y Johan Rojas, jardinero de Filadelfia.

Tampoco reflejan a jugadores que comenzaron la temporada asignados a equipos de ligas menores, como Hyeseong Kim, segundo base de los Dodgers, y Yariel Rodríguez, lanzador de Toronto.

El salario medio del béisbol, el punto en el que hay un número igual de jugadores por encima y por debajo, subió a $1.4 millones desde $1.35 millones y se mantuvo por debajo del récord de $1.65 millones al inicio de 2015. Los rosters activos se ampliaron a 26 jugadores en 2021.

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Los salarios medio y mediano disminuyen a lo largo de la temporada a medida que los veteranos son dejados en libertad y reemplazados por jugadores más jóvenes que ganan más cerca del mínimo. MLB calculó el promedio final de 2025 en $4.61 millones y la asociación de jugadores en $4.72 millones.

Hubo 519 jugadores que ganaron $1 millón de dólares o más, el 55%, igual que el año pasado.

Diecinueve jugadores ganaron $30 millones o más, un aumento de cuatro; 74 estuvieron en $20 millones, frente a 66; y 168 en 1$0 millones, por debajo de 177.

Treinta y un jugadores cobraron el mínimo de $780,000.

Los 50 mejores pagados perciben el 30% de los salarios, frente al 29% en los dos años anteriores, y los 100 primeros ganan el 49%, frente al 48% el año pasado.

Las cifras de AP incluyen salarios y partes prorrateadas de bonos por firma y otros ingresos garantizados. Las cifras de nómina incorporan ajustes por transacciones en efectivo en canjes, bonos por firma que son responsabilidad del club que acepta el contrato, pagos por rescisión de opciones y pagos por terminación para jugadores liberados.

Las nóminas de MLB se basan en los rósters de 40 jugadores y fluctúan cada día según los movimientos.