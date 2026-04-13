A casi tres semanas del inicio de la temporada de las Grandes Ligas, varios nombres de peloteros boricuas han estado destacándose ofensivamente, mientras otros atraviesan arranques complicados.

Entre los más consistentes con el bate figura Christian Vázquez, quien ha sido una pieza sólida para los Astros de Houston.

Antes de la jornada del lunes, el receptor, quien también alcanzó los 1,000 carreras en las Mayores, tiene un promedio de .348, con ocho imparables, tres anotadas y ocho remolcadas en apenas siete compromisos, además de un cuadrangular y un OPS de .984.

PUBLICIDAD

Sin embargo, su producción, al igual que la de su compañero Carlos Correa, no ha sido suficiente para impulsar a los Astros del dirigente boricua Josué “Joe” Espada, que juegan para 6-10 en el sótano de la División Oeste de la Liga Americana.

El santaisabelino, por su parte, batea .294 con 15 indiscutibles y 12 anotadas en 13 encuentros.

Otro que ha comenzado caliente es el bayamonés Javier Báez con los Tigers de Detroit. El versátil jugador ostenta promedio de .316 en 11 juegos, con 12 hits, un jonrón, cuatro carreras anotadas, cinco remolcadas y una base robada.

Báez está en su quinta campaña de un contrato de seis y $140 millones con Detroit.

Víctor Caratini también ha sido productivo en su nuevo uniforme de los Twins de Minnesota. En 13 choques suma 12 indiscutibles, tres anotadas y cinco impulsadas, con promedio de .261. Alterna su labor defensiva entre la receptoría y la inicial.

Mientras, Heliot Ramos, con los Giants de San Francisco, batea .241 con seis remolcadas en 15 duelos, aún sin pegar cuadrangular.

Lamentaciones

La nota negativa entre los puertorriqueños recae en Francisco Lindor, quien atraviesa un arranque difícil con los Mets de Nueva York.

El campocorto apenas suma 12 imparables en 64 turnos (.188), con slugging de .266, sin jonrones ni carreras impulsadas, aunque ha anotado 10 veces y recibido 10 bases por bolas.

PUBLICIDAD

La novena de Queens tampoco levanta cabeza, con marca de 7-9 y una racha de cinco derrotas consecutivas que los mantiene en el último lugar del Este de la Liga Nacional.

Situación similar vive el pelotero de ascendencia boricua Nolan Arenado, ahora con los Diamondbacks de Arizona. Batea para .180 en 14 encuentros, con nueve hits en 50 turnos, sin jonrones y apenas tres remolcadas.

Asimismo, George Springer atraviesa un mal momento ofensivo (.185) con los Blue Jays de Toronto, que además lo colocaron en la lista de lesionados de 10 días tras sufrir una fractura en el dedo gordo del pie izquierdo.

Otros boricuas como Darell Hernáiz (Athletics), Jac Caglianone (Royals de Kansas City) y Willi Castro (Rockies de Colorado) han logrado mantenerse por encima de los .200 de promedio.

En la loma

En el montículo, Edwin “Sugar” Díaz comenzó dominante con su nuevo equipo los Dodgers de Los Ángeles, pero tuvo un tropiezo el pasado viernes ante los Rangers de Texas, permitiendo cuatro indiscutibles, incluyendo un cuadrangular, y tres carreras para elevar su efectividad a 6.00.

Aun así, acumula cuatro salvamentos y 10 ponches en seis capítulos con la novena de Hollywood que lidera la División Oeste de la Nacional con récord de 11-4.

Emilio Pagán con los Reds de Cincinnati, también suma cuatro salvamentos, aunque con efectividad de 5.40.

Por su parte, Fernando Cruz ha estado efectivo con los Yankees de Nueva York, al registrar marca de 1-0 y efectividad de 1.69 en 5.1 entradas, con ocho ponches.

Seth Lugo, a su vez, continúa sólido con los Royals, con efectividad de 1.53 y foja de 1-1 en 17.2 episodios.

Mientras, Jovani Morán con los Red Sox de Boston mantiene era de 2.25 y 10 ponches en ocho entradas.