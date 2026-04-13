Los Ángeles. Shohei Ohtani conectó un jonrón ante Jacob deGrom, su segundo cuadrangular consecutivo abriendo el juego, pero los Rangers de Texas reaccionaron para vencer 5-2 a los Dodgers de Los Ángeles el domingo y evitar una barrida de tres partidos.

Evan Carter pegó un jonrón del empate ante Roki Sasaki (0-2) y Brandon Nimmo impulsó dos carreras por los Rangers.

Sasaki permitió dos carreras, cinco hits y cinco bases por bolas en cuatro entradas, mientras ponchaba a una cifra máxima en su carrera de seis, y redujo su efectividad a 6.23.

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Ohtani extendió a 46 juegos su racha embasándose, la quinta más larga en la historia de los Dodgers, detrás de Duke Snider (58), Shawn Green (53), Willie Keeler (50) y Ron Cey (47).

Ohtani conectó el primer lanzamiento de deGrom (1-0), una recta de 97,9 mph, hacia el jardín derecho-central para su 26to jonrón abriendo el juego y su quinto cuadrangular de la temporada. Esa fue la única carrera permitida en seis entradas por deGrom, quien concedió cuatro hits, ponchó a nueve y otorgó tres bases por bolas. Venció a los Dodgers apenas por segunda vez en 13 aperturas de temporada regular.

Jakob Junis lanzó un noveno inning sin hits para su tercer salvamento.

Por los Rangers, el dominicano Ezequiel Duran de 3-1 con una anotada.

Por los Dodgers, el cubano Andy Pages de 4-1.