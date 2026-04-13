Los Artesanos de Las Piedras sextendieron a nueve su cadena de victorias y el veterano Jean Félix Ortega alcanzó su triunfo número 93 con los Cariduros de Fajardo el domingo, en la continuación de la temporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A.

Las Piedras, de un lado, consolidó su liderato en la sección Este con marca de 10-1 al vencer 7-1 a los Guerrilleros de Río Grande, respaldado por tres carreras impulsadas y dos anotadas de Santis Sánchez.

Por su parte, Ortega lanzó siete episodios en la victoria 6-3 de los Cariduros sobre los Halcones de Gurabo. El estelar derecho permitió tres carreras y ponchó a tres bateadores.

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Jahir Pérez trabajó 1.1 entradas en relevo y Fabián Moya se apuntó el salvamento.

Ortega, el lanzador activo con más victorias en el torneo federativo, elevó su marca de por vida a 93-16, con 26 juegos salvados.

En la sección Central, los Toritos de Cayey sumaron su cuarta victoria consecutiva al dejar en el terreno 6-5 a los Maratonistas de Coamo con base por bolas del emergente Iván de Jesús Jr. en la parte baja del noveno episodio.

En el Sureste, los Jueyeros de Maunabo apabullaron 19-6 a los Leones de Patillas con cuadrangular y cuatro carreras remolcadas de Guilliano Allende. Además, los Samaritanos de San Lorenzo blanquearon 4-0 a los Grises de Humacao con labor combinada de Giodanis Lai, Eddiel Quiñones, Luis Ozoa y Marvin Gorgas.

En el Suroeste, los Petroleros de Peñuelas superaron 9-8 a los Cardenales de Lajas en 10 entradas, con cuatro episodios en relevo de Edgar Colón.

Mientras, los Petateros de Sabana Grande dejaron en el terreno 7-6 a los Piratas de Cabo Rojo con bombo de sacrificio de Christopher Toro en el décimo inning.

En la Metro, los Mets de Guaynabo derrotaron 12-7 al Melao Melao de Vega Baja con cuatro carreras impulsadas de Gadiel Robles, y los Maceteros de Vega Alta vencieron 7-1 a los Lancheros de Cataño con juego completo del zurdo Miguel Martínez, quien ponchó a siete y apenas permitió dos imparables.

Fueron suspendidos por lluvia los juegos Utuado en Manatí, Hatillo en Florida, Añasco en Aguadilla y Hormigueros en San Sebastián.

La acción continuará el miércoles a las 7:30 p.m. con los juegos Vega Alta en Barceloneta, Hatillo en Cataño, Peñuelas en Yauco, Lajas en Sabana Grande y Añasco en Aguadilla.