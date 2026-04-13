Las Leonas de Ponce defendieron el domingo el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns para igualar a una victoria por bando la semifinal B de la Liga de Voleibol Superior Femenina (LVSF) frente a las Criollas de Caguas.

Ponce ganó en cuatro parciales el segundo juego de la serie al mejor de cuatro. Los marcadores del triunfo fueron 19-25, 25-15, 25-22 y 25-22.

La ofensiva ponceña se repartió entre Sherridan Atkinson, líder con 26 puntos, seguida por Claire Chaussee con 20 unidades, Abby Akey con 12 tantos y Nataly García con 10.

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Por Caguas, destacaron Jenaisya Moore con 18 puntos y Genesis Collazo con 10.

Ponce abrió fuerte, llevándose el primer tiempo técnico 8-3 con un remate de Atkinson. Sin embargo, Caguas fue recortando la diferencia poco a poco.

Las Leonas dominaron el segundo tiempo técnico 16-12 con otro remate de Atkinso, y las Criollas reaccionaron para acercarse 17-18. Ponce resistió el empuje y volvió a despegarse 22-18 gracias a ataques de García y un remate por el medio de Akey.

Ponce llegó al punto de set 24-20 con otra intervención de Akey por el centro, y cerró el parcial 25-22 con un remate de Atkinson por encima del bloqueo cagüeño.

En el aspecto colectivo, las Leonas dominaron a las Criollas 63-46 en ataques, 13-12 en bloqueos, 8-3 en servicios directos, 70-59 en defensas, 54-35 en pases y 23-9 en asistencias.

La serie continúa este martes en el Coliseo Roger Mendoza, cuando las Criollas reciban a las Leonas desde las 8:20 p.m.