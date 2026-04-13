El Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) revocó el pasado 10 de abril todas las sanciones impuestas por parte del Baloncesto Superior Nacional de Baloncesto Femenino (BSNF) en contra de la dirigente de las Atenienses de Manatí, Michelle González, por insuficiencia de evidencia.

La determinación deja sin efecto las sanciones disciplinarias que se le impuso a González por aparentes violaciones al reglamento del torneo en hechos ocurridos en noviembre pasado tras el sexto juego de la final contra las Explosivas de Moca en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu.

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Las amonestaciones incluían una multa de $200 por intervenir en un altercado de la jugadora Pamela Rosado en el área oficial de la liga y emitir expresiones públicas hostiles, como “la liga no quiere que yo gane”. Asimismo, se le agregó otra sanción de $500 junto con un año de probatoria disciplinaria por ofrecer declaraciones que cuestionan la imparcialidad de la liga. Esto último habría sido eliminado por la Comisión de Apelaciones de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPR).

“La sanción no podría sostenerse por falta de evidencia sustancial. A esos efectos, el expediente descansa exclusivamente en informes con versiones inconsistentes entre sí y en inferencias subjetivas sobre el alcance de las expresiones. No se produjo prueba directa adicional, ni se establecieron los elementos de las infracciones imputadas mediante evidencia clara”, expresó el TAAD en la resolución.

El ente rector, además, indicó que se utilizaron disposiciones reglamentarias que no resultaban aplicables a la dirigente sino a responsabilidades del apoderado del conjunto. Asimismo, dictó que no hubo reincidencia como circunstancia agravante, ni que ninguna de las reglas citadas por el BSNF fue violada. Tampoco existe en el expediente evidencia suficiente que sustente las faltas imputadas.

En consecuencia, el TAAD ordenó al BSNF a la eliminación total de las sanciones impuestas, así como la devolución de cualquier suma de dinero que González haya pagado en cumplimiento de la sanción ahora revocada.

El caso de Rosado de esa misma noche no fue considerado en la resolución. En dicha situación, la capitana de la Selección Nacional también fue sancionada con la misma cantidad económica por ofrecer declaraciones a Primera Hora , en las que acusó a los árbitros de permitir un nivel de contacto excesivo durante los partidos.

Además, se le imputó haber realizado reclamos “repetitivos y hostiles” al coordinador de arbitraje, Carlos Villanueva, en relación con la labor arbitral.

La decisión del TAAD podrá ser apelada ante la Corte de Arbitraje Deportivo (CAS), con sede en Lausana, Suiza, en un plazo de 21 días.