La sorpresa ha marcado el torneo masculino de baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria.

Así lo evalúa el director de torneo de la LAI, Jeselky Meléndez, tras completarse la fase de cuartos de final y definirse las semifinales, que inician este martes.

Meléndez explicó que el formato de “play-in”, similar al de la NBA y único en Puerto Rico, propició resultados inesperados, especialmente en la rama masculina.

“Luego de pasar la etapa de ‘play-in’, vimos más sorpresas en la rama masculina que en la femenina”, dijo.

Los equipos que avanzaron a semifinales son los campeones Halcones de la Universidad Central de Bayamón (UCB), los Taínos de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), los Delfines de la Universidad del Sagrado Corazón (USC) y los Tigres de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR). Todos buscan su pase al Festival Deportivo 2026.

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Una de las principales sorpresas fue la eliminación de los subcampeones Tarzanes de la UPR de Mayagüez, en un torneo caracterizado por la paridad, en el que la mayoría de los equipos sufrió al menos dos derrotas.

Serie: UCB vs. UAGM

Meléndez destacó la profundidad de la UAGM, que terminó primera en la fase regular con marca de 14-2.

“La UAGM tuvo una serie difícil con la UPR de Río Piedras y cuenta con un grupo bien profundo, con Eiram Cuevas como su principal bujía ofensiva”, señaló.

Los Taínos eliminaron a la UPR de Río Piedras en el máximo de tres partidos (75-74, 77-74 y 76-63).

Su rival será la UCB, actual campeón del torneo.

“La UCB mantiene el mismo núcleo de jugadores campeones, con Alejandro Vega proyectándose con números de Jugador Más Valioso”, añadió Meléndez.

Los Halcones avanzaron tras una serie exigente ante la UPR de Bayamón, ganando dos de tres encuentros (83-78 y 89-80), luego de caer 66-64 en el segundo juego.

Serie: UIPR vs. USC

Para Meléndez, la Universidad del Sagrado Corazón ha sido la gran sorpresa del torneo.

“La USC ha sido la sorpresa de la temporada. Se esperaba que clasificara, pero no que terminara en segundo lugar. Su dirigente, Edin ‘Guayito’ Santiago, ha hecho un gran trabajo junto a un anotador como Keven Adorno”, indicó.

Los Delfines cerraron con marca de 14-2 y eliminaron a los Tarzanes de la UPR de Mayagüez en tres partidos (72-74, 91-85 y 84-64).

Buscarán su primer campeonato desde 1985 cuando enfrenten a la UIPR.

Sobre los Tigres, Meléndez señaló que muchos los consideran favoritos al título.

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“La UIPR es, en papel, el equipo favorito para muchos. Cuenta con dos jugadores del BSN en su cuadro regular, Bradley Camacho y Yahir Cordero. Es un equipo maduro, con varias de sus figuras en su último año, sin dejar fuera a su mejor anotador, Christopher Soto”, explicó.

La UIPR terminó tercera en la temporada regular (13-3) y avanzó con una serie cómoda ante la Universidad Politécnica (84-63 y 64-57).

Sagrado Corazón eliminó a la UPR de Mayagüez. ( Suministrada )

Calendario de semifinales

Las semifinales comenzarán este martes, con partidos en la USC y la UAGM a las 6:00 p.m. y 8:00 p.m., respectivamente.

El jueves, las series se trasladarán a la UCB y la UIPR en el mismo horario.

De ser necesario, los partidos decisivos se jugarán el viernes.

Los ganadores avanzarán a la final, programada del 25 al 28 de abril en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, como parte del Festival Deportivo de la LAI.