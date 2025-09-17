El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) anunció este miércoles que el Juego de Estrellas 2025 se celebrará el sábado, 27 de septiembre, en el Coliseo Roberto Clemente, hogar de las campeonas Cangrejeras de Santurce, y contará con un partido de novatas y competencias de habilidades.

La votación, abierta desde hoy hasta el domingo 21 de septiembre, se puede hacer a través de bsnfpur.com. En la página antes mencionada, los fanáticos tendrán la oportunidad de escoger un total de dos jugadoras, una “guard” y una “frontcourt”.

Serán seleccionadas al Juego de Estrellas 2025 un total de 24 canasteras, todas por el voto popular del público y 12 para cada equipo. Las dos jugadoras nativas con más votos serán nombradas capitanas y escogerán entre el resto de las estrellas seleccionadas.

Los quintetos serán dirigidos por los estrategas que ocupen la primera y segunda posición en la tabla global, luego de la jornada del domingo, 21 de septiembre.

El Juego de Estrellas 2025 del BSNF se transmitirá por Punto 2 desde las 8:00 p.m. El encuentro será precedido por el Juego de Novatas y competencias de habilidades, que serán transmitidos por YouTube, cuyas participantes serán anunciadas en los próximos días.