Shae Kelley anotó 22 puntos con seis rebotes y las Cangrejeras de Santurce vencieron el martes, 72-58, a las Ganaderas de Hatillo, en el Coliseo Francisco ‘Pacho’ Deida, en otra jordana del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

La importada Oshlynn Brown selló un avance 9-0 de las Cangrejeras para alcanzar la delantera de forma definitiva, 23-16, con 1:01 del primer cuarto. Santurce dominó la primera mitad con puntuación de 42-21.

Con el triunfo, las Cangrejeras mejoraron a 6-3, un juego por debajo de las líderes Explosivas de Moca (7-2). Las Ganaderas, por su parte, cayeron a 4-5 en el sexto puesto.

Kamaria McDaniel tuvo 14 tantos y Brown sumó 12 con 15 rebotes por Santurce.

Por Hatillo, la importada Essense Booker fue la mejor con 16 unidades, Okako Adika sumó 12 y Mckenzie Forbes 11.

En el coliseo José ‘Buga’ Abreu, la importada Anisha George deslumbró con 26 puntos y las Pollitas de Isabela superaron 78-69 a las Leonas de Ponce.

Kaelynn Satterfield y Lasha Petree agregaron 15 unidades cada una.

En el revés, Talia von Oelhoffen logró 24 tantos, Ariel Colón 17, Paola Maldonado 11 y Dariauna Lewis 10 con 11 capturas.

Isabela ocupa la tercera posición con récord de 6-4. Mientras, las Leonas permanecen en el sótano de la tabla global con actuación de 2-6.

En la acción de este miércoles, Yauco (3-5) visita a Caguas (3-5) y Juana Díaz (4-4) recibe a Carolina (5-5).