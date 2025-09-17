Las Cangrejeras y las Pollitas suman victorias en el Baloncesto Superior Nacional Femenino
Santurce ocupa el segundo pueblo de la tabla, mientras Isabela le sigue en el tercer lugar.
Shae Kelley anotó 22 puntos con seis rebotes y las Cangrejeras de Santurce vencieron el martes, 72-58, a las Ganaderas de Hatillo, en el Coliseo Francisco ‘Pacho’ Deida, en otra jordana del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).
La importada Oshlynn Brown selló un avance 9-0 de las Cangrejeras para alcanzar la delantera de forma definitiva, 23-16, con 1:01 del primer cuarto. Santurce dominó la primera mitad con puntuación de 42-21.
Con el triunfo, las Cangrejeras mejoraron a 6-3, un juego por debajo de las líderes Explosivas de Moca (7-2). Las Ganaderas, por su parte, cayeron a 4-5 en el sexto puesto.
Kamaria McDaniel tuvo 14 tantos y Brown sumó 12 con 15 rebotes por Santurce.
Por Hatillo, la importada Essense Booker fue la mejor con 16 unidades, Okako Adika sumó 12 y Mckenzie Forbes 11.
En el coliseo José ‘Buga’ Abreu, la importada Anisha George deslumbró con 26 puntos y las Pollitas de Isabela superaron 78-69 a las Leonas de Ponce.
Kaelynn Satterfield y Lasha Petree agregaron 15 unidades cada una.
En el revés, Talia von Oelhoffen logró 24 tantos, Ariel Colón 17, Paola Maldonado 11 y Dariauna Lewis 10 con 11 capturas.
Isabela ocupa la tercera posición con récord de 6-4. Mientras, las Leonas permanecen en el sótano de la tabla global con actuación de 2-6.
En la acción de este miércoles, Yauco (3-5) visita a Caguas (3-5) y Juana Díaz (4-4) recibe a Carolina (5-5).