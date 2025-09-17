La Selección Nacional de Voleibol Femenino venció el martes en tres parciales a República Dominicana para apuntarse su primera victoria en el Norceca Final Six, que se celebra en Guadalajara, México

Los sets del triunfo fueron 25-16, 25-16 y 25-21.

Valeria Vázquez y Decelise Champion lideraron con 11 puntos cada una, seguidas por Diana Carolina Reyes con 10 unidades.

Por las rivales, Madeline Jazmín Guillén Paredes se destacó con 16 puntos.

Con dos parciales a su favor, mantuvieron el ritmo en el tercero y aseguraron el triunfo desde temprano.

Un potente ataque zaguero de Vázquez, seguido por otro de Champion, amplió la ventaja a 16-8, marcando el quiebre definitivo.

El punto de set llegó tras un error en el servicio dominicano que colocó el marcador 24-21. Vázquez selló el set con un remate.

Tras caer en su debut ante México y previo al compromiso de este miércoles a las 8:00 p.m. frente a Canadá, las boricuas tienen marca de 1-1.

Puerto Rico dominó en la red con nueve bloqueos frente a seis de República Dominicana.