Las Criollas de Caguas derrotaron el viernes, 84-69, a las Leonas en el Coliseo Roger Mendoza para así complicar el panorama de clasificación de Ponceño en la recta final de la temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Caguas mejoró su marca a 6-9 y empató con las Ganaderas de Hatillo y Monarcas de Juana Díaz en el sexto lugar. Las Leonas (4-12) cayeron a dos juegos y medio de los tres equipos que ocupan la parte inferior de la tabla de posiciones.

Un triunfo adicional de las Criollas y Ganaderas, o una derrota más de Ponce, dejaría a las selváticas fuera de los playoffs.

Asia Taylor lideró la ofensiva de Caguas con 31 puntos, mientras que Jackie Benítez añadió 21 y la novata Denise Solis sumó 11. En causa perdida, Emily Maupin finalizó con 21 unidades.

En el Coliseo Juan A. Sánchez Acevedo, las Explosivas de Moca vencieron, 80-68, a las Cangrejeras de Santurce.

Con este triunfo, las Explosivas frenaron la racha de nueve victorias de Santurce. Moca, por su parte, colocó su récord a 12-5, acercándose a un partido del primer puesto que ocupan las Cangrejeras con 13-4.

Las Explosivas fueron encabezadas por Leigha Brown con 26 puntos, Ashley Torres anotó 18 y Hillary Martínez 17. Por las Cangrejeras, las mejores anotadoras fueron Shae Kelley con 19 tantos, Dayshalee Salamán con 15 y Becca Tobin 12.

En el Coliseo Juan “Buga” Abreu, las Pollitas de Isabela superaron, 73-65, a las Monarcas.

Isabela empató con las Atenienses de Manatí en el tercer puesto del escalafón liguero con balance de 10-6. Juana Díaz, pese al revés, se convirtió en el sexto conjunto que asegura su espacio en la postemporada.

Las Pollitas tuvieron a Kaelynn Satterfield con 19 puntos. Anisha George aportó 18 unidades y Lasha Petree 15. En la derrota, Tess Amundsen fue la mejor con 22 tantos, Emily Lytle le siguió con 15 e Imani McGee solo marcó 11.

La fase final de la campaña 2025 sigue este sábado con Hatillo recibiendo la visita de las Cafetaleras de Yauco (3-12) en el Coliseo Raymond Dalmau de Quebradillas, a partir de las 8:00 p.m.