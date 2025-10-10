El Municipio de Caguas anunció este viernes que invertirá más de $36 millones en la restauración del Coliseo Héctor Solá Bezares, antigua casa de los Criollos en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) y las Criollas en la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF).

El alcalde William Miranda Torres ofrecerá este lunes más detalles acerca del proyecto durante una conferencia de prensa en el Coliseo Roger Mendoza.

La reconstrucción estaba originalmente programada para completarse en 2027 y se estimaba que costaría entre $35 y $50 millones, con fondos provenientes del ayuntamiento y de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

PUBLICIDAD

El Coliseo Héctor Solá Bezares de Caguas tuvo un estimado de $12 millones en daños tras el paso del huracán María en 2017. ( Juan Luis Martínez Pérez )

Primera Hora supo que ya la maqueta para el nuevo Coliseo Héctor Solá Bezares está lista y una fuente la describió como “fuera de liga”.

Según esta persona, el Municipio de Caguas había considerado reconstruir por completo, pero desistió de esta idea porque el costo superaba los $60 millones. Por ello, se optará por remodelar la instalación, que quedó devastada tras el paso del huracán María en 2017.

A causa de esto, los Criollos en el BSN y las Criollas en la LVSF han estado utilizando el Coliseo Roger Mendoza como cancha local, aunque solo tiene capacidad para 6,500 personas sentadas.

Se habían asignado $14.7 millones en fondos de FEMA para este proyecto, pero se esperaba recibir entre $25 y $30 millones adicionales de la agencia federal, según información del Municipio de Caguas proporcionada el año pasado.