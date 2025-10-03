Carlos Arroyo, coapoderado de los Vaqueros de Bayamón, no ha perdido tiempo en la temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y ya inició la búsqueda de un nuevo asistente tras la salida de Jorge “Jorgito” Rincón.

El otrora armador llegó el viernes a la cancha “La Madison” del residencial Luis Llorens Torres acompañado de Rafael “Pachy” Cruz y Antonio “Puruco” Látimer para ofrecer una clínica deportiva a cientos de niños como parte de las actividades organizadas por VRDG Entertainment de cara al juego de pretemporada de la NBA entre el Heat de Miami y el Magic de Orlando en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Tanto Cruz como Látimer podrían ser candidatos para la vacante que dejó Rincón cuando asumió la dirección de los Mets de Guaynabo a mediados de septiembre. Ambos tienen una vasta experiencia en la llamada “liga más dura”, pero el coapoderado de los campeones defensores no quiso ofrecer detalles sobre quiénes han entrevistado.

“Vamos poco a poco. Obviamente, estoy bien agradecido con el trabajo que hizo Jorgito con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos. Se lo ganó. Nosotros vamos poco a poco evaluando para tener a alguien que conozca la liga y sepa el rol que nosotros estamos buscando. Todavía tenemos tiempo”, dijo Arroyo a preguntas de Primera Hora .

“Al momento, estamos llevando a cabo ciertas conversaciones para ver quién ocupará esa posición”, continuó.

Los Vaqueros levantaron su decimoséptimo campeonato tras dominar de principio a fin la pasada temporada del BSN. El temible trío de refuerzos de Bayamón, Chris Duarte, Danilo Gallinari y JaVale McGee, jugó un rol importante para traer el cetro nuevamente a la “Ciudad del Chicharrón”. Sin embargo, la labor del cuerpo técnico también fue determinante.

El dirigente Christian Dalmau tuvo a su lado a Rincón y Elías “Larry” Ayuso, quien ha estado al frente de franquicias como los Piratas de Quebradillas, los Cangrejeros de Santurce y los Atléticos de San Germán en el pasado.

Arroyo confirmó que el contrato de Ayuso finalizó en la campaña anterior, pero afirmó que se encuentran en conversaciones avanzadas para retenerlo. Añadió que también están en negociaciones adelantadas con Renaldo Balkman y Gary Browne. Balkman se convirtió en agente libre y Browne fue reservado como jugador franquicia por Bayamón.

“Hay mucha agencia libre, lo que son jugadores y coaches. Todo el mundo es agente libre”, contestó el exarmador tras este diario le preguntó por el regreso de Ayuso. “Estamos en conversaciones. Para nosotros es prioridad mantener esa fórmula ganadora que logramos crear y a eso nos encaminamos. Estamos en conversaciones con Larry, Gary y Balkman, pero están avanzadas porque ellos, al igual que nosotros, quieren mantener esta relación de trabajo”, abundó.

Browne promedió 9.8 puntos, 3.2 rebotes y 3.8 asistencias por cotejo. Balkman, por su parte, acumuló una media de 5.2 unidades y 4.4 capturas por duelo. Ambos fueron figuras importantes en la rotación de Dalmau a lo largo del torneo. La próxima temporada del BSN dará inicio el 21 de marzo de 2026.