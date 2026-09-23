El Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) suspendió el partido de este miércoles entre las Leonas de Ponce y las Monarcas de Juana Díaz por recomendación médica, debido a un brote de micoplasma.

Según indicó la liga mediante comunicado de prensa, la determinación se toma luego de recibirse los resultados de las pruebas de laboratorio realizadas a integrantes de las Leonas de Ponce, en las que nueve (9) jugadoras resultaron reactivas a Mycoplasma pneumoniae IgM, o la presencia de anticuerpos contra la bacteria Mycoplasma pneumoniae, la cual causa la infección conocida como micoplasma.

Esta bacteria se contagia principalmente a través de gotas de saliva al toser o estornudar.

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Además, se reportó un caso positivo a influenza A.

“Como medida preventiva y velando por la salud y seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos, oficiales y demás personal involucrado, el encuentro será reasignado para una nueva fecha, que será anunciada próximamente”, lee el comunicado, el cual también fue compartido en la página oficial de la liga en Facebook.

Al momento, no se ha indicado si se suspenderán más partidos de las Leonas. Se supone que las ponceñas regresen a cancha el viernes, cuando visiten a las campeonas Explosivas de Moca.

Las Leonas poseen marca de 1-2 en la joven temporada, mientras que las Monarcas no conocen la victoria aún en cuatro presentaciones.

Los otros partidos para hoy, Caguas vs Moca y Hatillo vs Isabela, se jugarán como lo estipula el calendario. Los juegos podrán ser vistos por YouTube y comenzarán a las 8:00 p.m.