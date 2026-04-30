Detroit. Cade Cunningham apareció para los Pistons de Detroit cuando lo necesitaban. Con su equipo tambaleándose al borde de la eliminación, Cunningham superó a Paolo Banchero, de Orlando, en un sensacional duelo anotador entre exselecciones número 1 del mundo.

Cunningham anotó 45 puntos, récord de la franquicia en los playoffs, y los Pistons, primeros cabezas de serie, se impusieron a los Magic, octavos, por 116-109 el miércoles por la noche en el quinto partido de su serie de primera ronda, evitando la eliminación durante al menos un par de días.

“Nos hemos cavado un agujero y ahora toca salir escalando”, dijo Cunningham. “Es posible”.

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Orlando lidera la serie 3-2 y tendrá una segunda oportunidad de avanzar en casa el viernes por la noche. Si los Pistons ganan su primer partido de la serie, jugarán el séptimo partido el domingo.

Banchero también anotó 45 puntos, el récord de su carrera en los playoffs -pero falló 7 de 12 tiros libres- y se quedó a un punto de igualar el récord de la franquicia en la postemporada, compartido por Tracy McGrady y Dwight Howard.

El Magic recibió 16 rebotes menos y lanzaron sólo 16 de 30 tiros libres.

“Tenemos que mejorar en el cristal y, obviamente, en la línea de tiros libres”, dijo Banchero, elegido número 1 por Orlando en 2022. “Si hacemos nuestros tiros libres, tenemos una oportunidad real de ganar el partido. Perdimos por siete y fallamos 14 tiros libres. Así es el juego”.

Cunningham estableció un récord de anotación en un partido de playoffs para Detroit que se mantenía desde que Dave Bing anotara 44 puntos en 1968. Isiah Thomas se acercó a esa marca con 43 puntos en 1988.

En la historia de la NBA sólo hubo otro partido de playoffs con dos jugadores que anotaran 45 o más.

Donovan Mitchell anotó 51 puntos para Utah en una victoria sobre Denver en 2020, mientras que Jamal Murray de los Nuggets tuvo 50 puntos.

Cuando Detroit eligió a Cunningham en primera posición en 2021, esperaba que tuviera partidos como éste.

Realizó 13 de 23 tiros de campo, cinco triples y 14 de 14 tiros a canasta.

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“Vamos a verlo mucho tiempo”, dijo el entrenador de los Pistons, J.B. Bickerstaff. “Va a hacer muchas cosas especiales”.

Cunningham, de 24 años, se quedó corto con el balón en los últimos minutos de la serie y en la primera ronda del año pasado contra los Knicks de Nueva York, pero fue decisivo en los momentos clave para alargar el partido contra el Magic.

Los Pistons nunca fueron a remolque, con 17 puntos de ventaja en la primera parte y 15 al principio del último cuarto.

El Magic se acercó a tres puntos gracias al sexto triple de Banchero a falta de 1:09 para el final.

En la siguiente posesión, después de que Ausar Thompson se lanzara a por un rebote ofensivo, Cunningham realizó un salto de 16 pies para sentenciar el encuentro.

“No todo el mundo tiene la suerte de tener la presión y de jugarse cosas así”, dijo Cunningham. “Estoy agradecido por ello e intento aprovecharlo al máximo.

“Hemos hecho una gran temporada hasta ahora y ninguno de nosotros quiere que termine”.

Los Pistons esperan recuperarse del borde de la eliminación como hicieron contra los Magic hace más de dos décadas.

La remontada de Detroit en 2003 como cabeza de serie número 1 contra Orlando, octavo, fue la primera de las siete veces que equipos de la NBA han remontado una desventaja de 3-1 este siglo. Los Nuggets fueron el último equipo en lograr la hazaña hace seis años -en la misma serie en la que Mitchell y Murray anotaron más de 50 puntos cada uno- y se convirtieron en el primer equipo de la liga en hacerlo dos veces en una misma postemporada.

“No quieres ponerte en esta situación, pero es lo que esperábamos”, dijo Bickerstaff. “Cuando estamos entre la espada y la pared, salimos a por todas. Salimos pateando. Salimos arañando, mordiendo, arañando”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.